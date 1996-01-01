Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Артэтаж. В поисках света
C 8 по 18 октября в музей современного искусства Артэтаж (г.Владивосток, ул.Аксаковская, 12, тел.: 60-89-02; 72-37-96) проводит выставку «В поисках света».
В ключевой части экспозиции представлены фризлайт-работы - 15 шедевров французских импрессионистов, переосмысленных заново, образы этих картин нарисованы светом.
Фризлайт - осмысленное рисование светом на длинной выдержке, с помощью фотоаппарата не подразумевает использование компьютерной постобработки. Все работы создаются одним кадром, которому предшествует длительный подготовительный процесс. Все работы созданы арт-проектом Freezelight.Ru при поддержке государственного Эрмитажа в апреле 2010 г. Идея была предложена фотографом Эрмитажа Юрием Молодковцом.
Всего на выставке будут представлены 70 работ. Лучшее, за два года существования арт-проекта «Freezelight.ru». В том числе копии работ, которые вошли в постоянные экспозиции нескольких музеев России.
В рамках выставки состоится три бесплатных мастер-класса по фризлайту – 15, 16 и 17 октября. Время проведения будет объявлено на открытии выставки 8 октября в 17 час.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение