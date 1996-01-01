Артэтаж. В поисках света

C 8 по 18 октября в музей современного искусства Артэтаж (г.Владивосток, ул.Аксаковская, 12, тел.: 60-89-02; 72-37-96) проводит выставку «В поисках света».

В ключевой части экспозиции представлены фризлайт-работы - 15 шедевров французских импрессионистов, переосмысленных заново, образы этих картин нарисованы светом.

Фризлайт - осмысленное рисование светом на длинной выдержке, с помощью фотоаппарата не подразумевает использование компьютерной постобработки. Все работы создаются одним кадром, которому предшествует длительный подготовительный процесс. Все работы созданы арт-проектом Freezelight.Ru при поддержке государственного Эрмитажа в апреле 2010 г. Идея была предложена фотографом Эрмитажа Юрием Молодковцом.

Всего на выставке будут представлены 70 работ. Лучшее, за два года существования арт-проекта «Freezelight.ru». В том числе копии работ, которые вошли в постоянные экспозиции нескольких музеев России.

В рамках выставки состоится три бесплатных мастер-класса по фризлайту – 15, 16 и 17 октября. Время проведения будет объявлено на открытии выставки 8 октября в 17 час.