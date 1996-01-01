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Товарищ из новой России и «Бумажный брак»
Премьерным спектаклем TOVARICH по пьесе французского драматурга Жака ДЕВАЛЯ академический театр им. М.Горького 1 октября открыл 78-й театральный сезон.
Первых зрителей нового театрального сезона по традиции приветствовал главный режиссер театра, народный артист России Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ. Кроме традиционных слов благодарности за верность театру, главреж поделился планами на предстоящий сезон.
Уже в ноябре зрители увидят постановку режиссера Дмитрия АСТРАХАНА, известного по фильмам «Ты у меня одна», «Все будет хорошо». Сейчас он репетирует пьесу Олега ДАНИЛОВА «Леди на день». В главных ролях заняты заслуженные артисты России Светлана САЛАХУТДИНОВА, Владимир СЕРГИЯКОВ и Александр ЗАПОРОЖЕЦ.
В декабре театр представит постановку «Прощание в июне» по пьесе Александра ВАМПИЛОВА, которую поставит в театре приглашенный режиссер. Порадует зрителей своим режиссерским мастерством и сам Ефим Звеняцкий – он уже начал репетировать пьесу «Бумажный брак» Сергея БОДРОВА-старшего, премьера которой состоится в феврале. В апреле театр покажет «Шестой этаж» Альфреда ЖЕРИ.
Первый спектакль сезона прошел как всегда при полном аншлаге. И не только потому, что главную роль в нем играет первая леди Приморья, заслуженная артистка России Лариса БЕЛОБРОВА, засвидетельствовать почтение которой после спектакля торопился приморский бомонд.
Действие пьесы, не так давно переведенной на русский язык и впервые поставленной на сцене российского театра, происходит в Париже в 20-е годы прошлого столетия. В одном из маленьких отелей живут русские эмигранты, Михаил и Татьяна УРЯТЬЕВЫ, еще несколько лет назад принадлежавшие к самым высшим кругам Российской империи. Живут в нищете, считая каждый франк, в то время как на счету в парижском банке лежат огромные деньги, доверенные главному герою последним Российским Императором для трат только во благо России.
Вокруг этих денег и разворачивается главная интрига пьесы. Устроившись на работу слугами в семью богатых парижан (заслуженные артисты России Владимир СЕРГИЯКОВ, и Наталья МУЗЫКОВСКАЯ, артисты Валентин ЗАПОРОЖЕЦ и Ольга НАЛИТОВА), Урятьевы и не подозревают, что скоро в их жизни произойдет встреча с «товарищем из новой России» (народный артист России Александр СЛАВСКИЙ), которая весьма неожиданно решит судьбу царских денег.
История, рассказанная Жаком Дювалем как комедия – а именно так француз относился к событиям, происходящим в революционной России, в интерпретации Звеняцкого стала трагикомедией. История жизни представителей императорской семьи, оказавшихся в эмиграции в Париже, рассказана с юмором, но смех, как и всегда у главного режиссера «горьковки», все-таки сквозь слезы.
Эту особенность режиссера очень тонко чувствуют и актеры, занятые в спектакле. Видимо, поэтому так убедительны и трогательны оказались сыгранные ими роли – великой княжны Татьяны Романовой (Лариса Белоброва) и благородного князя Урятьева (заслуженный артист России Николай ТИМОШЕНКО). И, несмотря на то, что в пьесе не так много действующих лиц, смотрится она на одном дыхании, а зал в финале аплодирует артистам стоя.
Театральный сезон только начался, но театр успел порадовать зрителей еще одной премьерой. 6 октября на суд публики театр вынес спектакль «Боинг-Боинг» от хабаровского режиссера Вадима ПАРШУКОВА. Интрига проста: молодой и востребованный в самых разных частях света архитектор Бернар часто летает самолетами различных авиакомпаний. Бернар хорош собой, чертовски обаятелен и, будучи отъявленным ловеласом, с легкостью крутит романы сразу с несколькими дамами. И до поры до времени ему это отлично удается, потому что его возлюбленные работают стюардессами и живут, что называется, «по расписанию». Но однажды отлаженная система дает сбой, и жизнь Бернара превращается в череду комических ситуаций.
Кстати, эта по-настоящему смешная комедия положений, внесенная в «Книгу рекордов Гиннеcса» как самая популярная французская пьеса, была написана драматургом Марком КАМОЛЕТТИ с одной целью - заставить людей смеяться до слез. Актерам театра им. М.Горького, занятым в новом спектакле, это удалось.
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