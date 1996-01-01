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Памятник морякам торгового флота перенесли из-под опоры
4 октября многострадальный памятник морякам торгового флота, погибшим во Второй мировой войне, обрел новый постамент.
Корреспондент VL.ru, оказавшийся на месте событий приблизительно в 21.00, заметил, что под опорой Чуркинского моста (р-н ул. Светланской, 56) шли оживленные работы - работал кран, суетились строители. Как выяснилось, на новый постамент, сдвинутый примерно на 20 м в сторону остановки «ДВГТУ», переносят памятник, так неудачно «оказавшийся» под строящимся мостом.
Напомним, что этого переноса долго ждали многие жители города, особенно старые моряки и ветераны, для которых он был по-настоящему «своим». Однако город и край долго не могли выяснить, на чьем же балансе находится памятник и кому платить за его перестановку. Дошло до того, что одно время памятник стоял «зашитым» в зеленый кожух, скрывшись от посторонних глаз. К счастью, сейчас эта невеселая «эпопея» позади, и памятник избавился от сомнительной «крыши» над головой.
Остается лишь добавить, что, по замыслу специалистов, памятник может стать основой нового городского сквера, особой мемориальной зоной. Зодчие предлагают в обрамление основных элементов сооружения систему каскадных лестниц и подпорных стенок. Обновленный мемориал даст визуальное раскрытие со Светланской на бухту Золотой Рог, пишет VL.Ru.
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