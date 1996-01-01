Жертвам морских катастроф посвящается

С таким посвящением вышла новая книга президента Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петра Осичанского «Спасите нас на суше».

Книга состоит из десяти частей: «Столкновения судов», «Ледовые аварии», «Аварии с лоцманом на борту», «Фундамент капитанской интуиции», «Кораблекрушения», «Морские катастрофы периода приватизации», «Взрывы на судах», «Пожары на пассажирских судах», «Экологические аварии», «Морские истории современности».

Отдельной частью проходит цветная фототетрадь «Нелегкий хлеб моряка», где иллюстрируются основные риски на море. Автор отвечает на основные вопросы современного мореплавания, рассказывает, почему умер капитан «Комсомольца Киргизии», как погибли экипаж и 3-й механик «Большерецка», теплоходы «Синегорье», «Вест», «Ароса», «Кастор-1», «Кафор», как исчез пароход «Капитан Усков», как погибли моряки китайского сухогруза New Star. Петр Осичанский собрал под одним переплетом свыше 60 аварий и кораблекрушений. Не оставлены без внимания и такие трагедии на море, как гибель «Михаила Лермонтова», «Адмирала Нахимова», «Эстонии», «Титаника». Книга вышла в серии «Капитаны», которая издается Дальневосточной ассоциацией морских капитанов с 1998 года.