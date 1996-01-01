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Короткий метр от Манхэттена до Владивостока
27 сентября стартовал 13-й Манхэттенский кинофестиваль - одно из самый крупных событий в сфере короткометражного кино, объединяющее миллионы зрителей в кинотеатрах разных стран. В России это событие проходит уже в 5-й раз. В этом году к фестивалю присоединился Владивосток.
В этом году участниками фестиваля стали 10 режиссеров разных стран и континентов. Понять, как влияет политическое прошлое Италии на жизнь обычной многодетной семьи, можно было, посмотрев фильм-победитель Международного фестиваля короткометражного кино в Палм-Спрингс 2010 года «Война» от режиссера Паоло САССАНЕЛЛИ. Также зрители смогли увидеть и захватывающую велосипедную прогулку, и увлекательную историю о том, как пара мексиканцев пыталась пересечь границу с Америкой по канализационной трубе. А те, кто никогда не бывал на солнечном Мадагаскаре, окунулись в убедительный мир оживающих зарисовок из фильма «Мадагаскар, путевой дневник» режиссера Бастьена ДЮБУА. В начале сеанса каждому зрителю был выдан бланк для голосования. Приморские «голоса» «полетят» в Нью-Йорк, где 3 октября Николас МЕЙСОН и его команда объявят победителя 13-го Манхэттенского кинофестиваля 2010 года.
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