Металлургическая мастерская чжурчженей найдена под Уссурийском

Ученые Дальневосточного отделения РАН в ходе раскопок Кроаснояровского городища в трех километрах от Уссурийска обнаружили крупную металлургическую мастерскую, датируемую XIII веком. Археологи установили, что в нескольких цехах мастерской производилась выплавка и ковка чугуна и бронзы.

Как рассказала руководитель отдела средневековой археологии Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН Надежда Артемьева, на месте раскопок в 1215 году была образована столица государства древнего народа чжурчженей - город Кайюань.

«Мы установили, что среди занятий чжурчженей, которые жили в городе Кайюань, было земледелие, скотоводство, торговля с Китаем и Японией, а также, как выяснилось недавно, выплавка металла», - сообщила Артемьева.

В древней мастерской археологи обнаружили четыре металлургических печи, две большие наковальни, несколько ковшей, клещи и много шлака, оставшегося после выплавки. Это говорит о том, что чжурчжени не только плавили здесь металл, но и обрабатывали его.

«Многофункциональность мастерской позволяет нам назвать ее целым комплексом по обработке металла, а с учетом его больших размеров можно говорить о том, что он был государственным», - отметила Артемьева.

Помимо металлургической мастерской, на территории Кайюаня ученые обнаружили остатки буддийского храма. Основанием говорить о скором обнаружении храма стала находка узорной чугунной арки в стороне от металлургической мастерской. На ней отпечатано два древних солярных знака - перевернутые свастики. На Востоке их как символ солнца и гармонии использовали буддисты.

Сейчас основные объекты раскопок вновь покрывают землей, чтобы не допустить их разрушения. Однако особенно интересные находки остаются открытыми для тех, кто вместе с археологами в течение года приезжает сюда на экскурсии.