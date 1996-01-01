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Здесь каждый найдет свою книгу
29, 30 сентября – 1 октября 2010 года Владивосток станет местом притяжения специалистов книжного дела всего Дальнего Востока и Забайкалья. В Центре Детского творчества пройдет очередная 14-я Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный Двор», организаторами и устроителями которой являются Приморская государственная публичная библиотека имени А.М. Горького и Дальневосточный региональный учебно-методический центр. Официальное открытие выставки-ярмарки состоится 29 сентября в 11.00.
Традиционно в рамках выставки пройдут конкурсы изданий и полиграфической продукции: «Лучшая научная книга», «Лучшая учебная книга», «Лучшее краеведческое издание», «Лучшее электронное издание», «Литературный конкурс», «Лучшее полиграфическое исполнение».
В этом году в конкурсе «Лучшее краеведческое издание» выделены две новые номинации: «Лучшая книга к юбилею города» (учредитель – администрация г. Владивостока) и «Русский мир. Память сердца» (учредитель – Дальневосточный филиал Фонда «Русский мир»).
Программа мероприятий весьма разнообразна и будет интересна не только специалистам книжного дела, но и в первую очередь читателям.
«Владивосток – будто судьба». Так называется юбилейная экспозиция к 150-летию города, с которой начнется первый день работы выставки. Посетители экспозиции смогут увидеть раритетные издания о городе, фотоработы Владимира Трофимова, картины Сергея Черкасова, музейные экспонаты из фондов музея ДВМП и МГУ им. Невельского.
29 сентября состоятся встречи с участниками поэтического фестиваля «Берега», а также с заслуженным архитектором России, профессором Н.П. Крадиным (г. Хабаровск), хорошо известным по многим публикациям и книгам о градостроительстве на Дальнем Востоке, который представит свою книгу «Харбин – русская Атлантида»; знакомство с компаниями, впервые принимающими участие в «Печатном Дворе» («Экспресс-издательство» (г. Чита), ООО «Амурский пресс-клуб» (г. Благовещенск), «Медиа-холдинг «Якутия», «Якутский край»). Завершится программа первого дня презентацией-концертом музыкальных альбомов о Владивостоке «Я с тобою, город мой» с участием авторов и исполнителей: NovikovStudio, А. Бурнаевским, И. Пшеничных, С. Чернышевым и др.
Не менее интересна и насыщена программа второго дня «Печатного Двора». Любители литературы смогут познакомиться с экспозицией Литературно-художественного Музея одной книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (г. Южно-Сахалинск); побывать на литературном вечере «Тайна бытия» с известным российским писателем Анатолием Кимом и творческой встрече с редактором журнала «Дальний Восток» «Причалы и пристани Вячеслава Сукачева».
На выставке-ярмарке широко будут представлены издательства вузов Дальнего Востока. Традиционным для них стало выездное заседание «Практика издательского дела». В этом году оно пройдет в ИЗПК Дальрыбвтуза и будет посвящено проблемам редактирования учебной и научной книги.
Юных посетителей выставки ждет детский праздник книги «Читаем, играем, творим», которое подготовит Владивостокская централизованная библиотечная система.
1 октября Тихоокеанский институт географии ДВО РАН представит уникальный «Атлас Курильских островов», а Институт Конфуция ДВГУ проведет уже ставшие традиционными мастер-классы. Здесь же состоится презентация программ и тренингов Е. Шугалей (г. Санкт-Петербург) «Скорочтение», «Суперпамять», «Интеллект».
Это далеко не полный перечень мероприятий программы «Печатного двора». За три дня работы выставки будет представлено много новых проектов уже знакомых издательств из Хабаровска, Благовещенска, Магадана, Владивостока, у стендов пройдут многочисленные встречи с авторами книг, автограф-сессии.
Кроме того, в дни выставки участники и посетители смогут познакомиться с юбилейным 10-м номером информационно-аналитического общественного журнала «Печатный Двор. Дальний Восток России», который освещает новости дальневосточного книжного сообщества.
Гарантируем: каждый найдет свою книгу, и не одну!
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