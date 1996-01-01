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От Кераля до Сикачи-Аляна
Сентябрьские арт-проекты Дальневосточного художественного музея готовы порадовать своих зрителей зрелостью художественных концепций и благородной красочностью их воплощений.
Одно из самых ярких событие музейной жизни Хабаровска – выставка американского художника Джорджа УММЕНА, с творчеством которого столицам Приморья и Приамурья уже посчастливилось познакомиться благодаря организационным усилиям и благотворительной поддержке Генерального консульства США во Владивостоке. Напомним, что Джордж Уммен родился в Керале, одном из живописнейших регионов Индии. В произведениях этого мастера чудесным образом преломилось искусство двух стран – Индии и США.
Другое захватывающее новыми красками и ощущениями событие – персональная выставка Ильи ЛИХАНОВА, художника неординарного, творчество которого обнаруживает в себе множество параллелей с искусством Джорджа Уммена. Представитель коренных народов Дальнего Востока Илья Лиханов получил прекрасное образование в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А.И.Герцена. Как и Уммен, дальневосточный мастер использует язык европейского искусства не как застывший образец, но как творческий созидающий метод. Среда его обитания – старинное нанайское стойбище Сикачи-Алян. Это – место древних праздничных обрядов, загадочных базальтовых валунов с рисунками-петроглифами времён неолита, место, где царствует первобытная, экзотическая природа, а мифы о чудо-реке Амур обретают свою видимую суть. Как и американец родом из Кералы, дальневосточник Илья Лиханов смотрит на мир глазами ребёнка, для которого окружающая его природа не утратила своей новизны и пышной самоцветности.
В своих холстах Лиханов передаёт впечатление от увиденного с помощью интенсивного цвета и выпускает из поля зрения всё, что может ослабить это впечатление. И так же, как и его американский коллега, он выражает в своей живописи не случайное и поверхностное, а пребывающее и существенное. Именно поэтому оба мастера, и Уммен, и Лиханов, пытаются решить общую для каждого из них задачу – выразить в своих холстах внутреннюю гармонию, которую оба понимают как синтез откровенности природы и настроения встревоженной этой откровенностью души художника.
Людмила КОЗЛОВА, Дальневосточный художественный музей, г. Хабаровск.
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