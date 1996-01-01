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Кино под открытым небом
В рамках VIII кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» работают три площадки, где можно посмотреть кино бесплатно. Это зал «Даймонд» отеля «Хендэ», открытая площадка яхт-клуба «Семь футов» и «Особняк», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
На площадке яхт-клуба «Семь Футов» фильмы демонстрируются под открытым небом. В этом году эта площадка кинофестиваля стала музыкальной. Здесь жители и гости Владивостока могут посмотреть лучшие мюзиклы. А 17 сентября пройдет специальный кинопоказ, посвященный 100-летию Голливуда - фильм «Кинооператор» Эдварда Сэджвика и Бастера Китона.
В зале «Даймонд» отеля «Хендэ» - проходят кинопоказы документального кино, а также внеконкурсных программ: «Панорама», «Короче» и «Сделано во Владивостоке».
В программе «Панорама» представлены фильмы, снятые и вышедшие на экран в 2009-2010 годах, отмеченные крупнейшими фестивалями мира и фильмы известных режиссеров. «Короче» - это лучшее короткометражное игровое и анимационное кино.
Также в рамках «Меридианов Тихого» организована программа, посвященная альтернативным направлениям экранной культуры. Фестиваль уже не первый год дает зрителям возможность познакомиться с произведениями авторов, работающих на стыке кинематографа и других визуальных искусств. Программа Alter Scrinium (лат. «Другой экран») – масштабный проект, который дает возможность зрителю иначе взглянуть на видеоизображение, ставшее неотъемлемой частью нашей жизни. Alter Scrinium проходит в «Особняке» (ул. Фонтанная, 26).
Всего в рамках кинофестиваля работает пять площадок, где демонстрируется фестивальное кино. Это кинотеатры «Океан» и «Уссури», отель «Хендэ», яхт-клуб «Семь футов» и «Особняк».
Также на балконе кинотеатра «Океан» открылась танцевальная площадка Step by Step. Напомним, впервые «танцплощадка» появилась на «Меридианах Тихого» в прошлом году и стала очень популярна среди жителей и гостей Владивостока. В этом году посетителям будет предложено 7 разных программ от уличных танцев до танго.
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