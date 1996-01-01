О малой родине думать надо

Известный писатель Виктор СЛИПЕНЧУК отметил, что время денег уходит в прошлое, и предложил гражданам задуматься о своем внутреннем мире.

Виктор СЛИПЕНЧУК обратил внимание на то, что в последнее время люди всё больше и чаще стали говорить о бизнесе, экономике и всё меньше – о том, что важно для культурного и духовного развития каждого человека.

Такие наблюдения прозвучали в ходе пресс-конференции «Наследие и творчество. Диалог поколений. Истоки», состоявшейся 13 сентября во Владивостоке в стенах Приморской краевой администрации. Главной темой встречи стали проблемы творчества, культурных связей с «малой родиной», мотивов для широкой благотворительной деятельности. На обсуждение были приглашены делегаты из разных сфер общественно-культурной деятельности: Виктор СЛИПЕНЧУК, писатель, Член союза писателей России, Михаил СЛИПЕНЧУК, бизнесмен, генеральный директор ИФК «Метрополь», известный общественный деятель и благотворитель, основатель Фонда содействия сохранению озера Байкал, Благотворительного фонда «Крейсер Варяг».

«Мы очень много говорим о «малой родине», зачастую даже ничего не подразумевая под этим понятием, - начал свой рассказ Виктор Слипенчук. - Однако, именно то, что я уроженец села Черниговка, сыграло немалую роль в решении моего сына Михаила Слипенчука поделить один из первых своих капиталов на две части и отдать одну из них (500 тыс. руб.) Владивостоку, а вторую (500 тыс. руб.) – на восстановление и реставрацию Храма Рождества Богородицы в селе Черниговка».

«Наша компания «Метрополь» помимо инвестиций еще и занимается благотворительной деятельностью, - продолжил рассказ своего отца Михаил Слипенчук. - Я считаю, что, если нас бог научил зарабатывать деньги, то мы должны их правильно тратить».

В ходе пресс-конференции было отмечено, что каждому гражданину необходимо помнить историю своей страны, края, города. В частности, участники конференции заметили, что несмотря на все достижения Владимира АРСЕНЬЕВА, достойного памятника во Владивостоке ему до сих пор не установлено. На это младший Слипенчук заметил, что многие его коллеги-бизнесмены, которые совершают добрые дела, почему-то стесняются о них говорить. Хотя, по мнению Михаила, умение рассказать о своих заслугах в области благотворительности могло бы подтолкнуть других бизнесменов к подобного рода поступкам.

На вопрос о том, куда бы Михаил Слипенчук вложил инвестиции в Приморском крае, он предложил обратить внимание на транспортное сообщение с другими странами и с отдаленными частями страны. «За 6 лет я побывал в Японии 71 раз. Перелет из Владивостока в Японию – достаточно затратное дело. Также недешево стоят билеты в Москву и другие западные города России. Поэтому я бы предложил что-нибудь сделать с транспортной и логистической точки зрения. Когда будут решены эти вопросы городу и его жителям станет намного легче жить. Наша компания достаточно многопрофильная и занимается разного рода инвестициями. Однако сейчас о каких-либо конкретных проектах в Приморском крае я говорить не могу. Чтобы привлечь инвестиции, городу необходимо развить свою инфраструктуру, построить достаточное количество хороших отелей, сделать комфортным передвижение по городу, а также в город (например, из аэропорта) и, соответственно, построить достаточно вместительный аэропорт. Когда все эти необходимые атрибуты для привлечения инвесторов будут в наличии, я думаю, проблема с вложениями у города перестанет существовать».