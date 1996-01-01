150 фильмов покажут за фестивальную неделю

11 сентября начинает работу VIII Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого».

За фестивальную неделю будет показано 150 фильмов из 34 стран мира. 66 фильмов будут впервые демонстрироваться в России. Ведущие церемонии открытия – Александр Песков и Елена Ксенофонтова, а Максим Аверин и Ольга Будина проведут торжественную церемонию закрытия.

Откроет фестивальный кинопоказ новая картина Сергея Бодрова–старшего и Гуки Омаровой «Дочь Якудзы». Зрителю фильм представят режиссеры и юная исполнительница главной роли Чика Аракава.

Как рассказали в оргкомитете, возглавит международное жюри Вячеслав Тельнов – продюсер и генеральный директор киностудии «Ленфильм».

В конкурсной программе 10 полнометражных и 10 короткометражных фильмов из 19 стран. Россия будет представлена двумя лентами – это короткометражный фильм «Точка кипения» Юлии Богорад и полнометражный фильм «Овсянки» режиссера Алексея Федорченко. Площадки кинофестиваля – киноконцертные комплексы «Океан» и «Уссури».

В рамках кинофестиваля будут работать круглые столы, творческие встречи. На стадионе «Динамо» состоится традиционный «Фестивальный футбольный матч», а также открытый финал чемпионата России по Ралли-Рейду на аквабайках. В рамках культурной программы для всех жителей города пройдет концерт легендарной группы «Машина времени».

В музее имени Арсеньева откроется экспозиция «Ковчег детей. Возвращение во Владивосток». Она посвящена истории спасения более 800 петроградских детей сотрудниками американского Красного Креста в годы Гражданской войны. В рамках фестиваля пройдет творческая встреча с авторами книг, показ документального фильма «Миссия» и выставка по архивным материалам.

В рамках фестиваля откроется выставка «Память свята и жива…», которая также будет проходить в музее им. Арсеньева. Она посвящена 65-летию окончания Второй мировой войны. Здесь можно будет познакомиться с работами военного фоторепортера Александра Становова, который запечатлел на пленку боевой путь 5-й армии по сопкам Маньчжурии. На выставке впервые будут показаны документы и фотографии японских военнопленных, находившихся в лагерях до 1948 года.

Кроме того, в дни проведения кинофестиваля в галерее «Арка» пройдет выставка из коллекции Артемия Троицкого «Прогулки по камере». Зрители смогут увидеть работы таких авторов, как Владик Мамышев-Монро, Олег Кулик, Толик Журавлев и других фотографов, сообщает пресс-служба администрации края.