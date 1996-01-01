www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

150 фильмов покажут за фестивальную неделю

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

11 сентября начинает работу VIII Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого».

За фестивальную неделю будет показано 150 фильмов из 34 стран мира. 66 фильмов будут впервые демонстрироваться в России. Ведущие церемонии открытия – Александр Песков и Елена Ксенофонтова, а Максим Аверин и Ольга Будина проведут торжественную церемонию закрытия.

Откроет фестивальный кинопоказ новая картина Сергея Бодрова–старшего и Гуки Омаровой «Дочь Якудзы». Зрителю фильм представят режиссеры и юная исполнительница главной роли Чика Аракава.

Как рассказали в оргкомитете, возглавит международное жюри Вячеслав Тельнов – продюсер и генеральный директор киностудии «Ленфильм».

В конкурсной программе 10 полнометражных и 10 короткометражных фильмов из 19 стран. Россия будет представлена двумя лентами – это короткометражный фильм «Точка кипения» Юлии Богорад и полнометражный фильм «Овсянки» режиссера Алексея Федорченко. Площадки кинофестиваля – киноконцертные комплексы «Океан» и «Уссури».

В рамках кинофестиваля будут работать круглые столы, творческие встречи. На стадионе «Динамо» состоится традиционный «Фестивальный футбольный матч», а также открытый финал чемпионата России по Ралли-Рейду на аквабайках. В рамках культурной программы для всех жителей города пройдет концерт легендарной группы «Машина времени».

В музее имени Арсеньева откроется экспозиция «Ковчег детей. Возвращение во Владивосток». Она посвящена истории спасения более 800 петроградских детей сотрудниками американского Красного Креста в годы Гражданской войны. В рамках фестиваля пройдет творческая встреча с авторами книг, показ документального фильма «Миссия» и выставка по архивным материалам.

В рамках фестиваля откроется выставка «Память свята и жива…», которая также будет проходить в музее им. Арсеньева. Она посвящена 65-летию окончания Второй мировой войны. Здесь можно будет познакомиться с работами военного фоторепортера Александра Становова, который запечатлел на пленку боевой путь 5-й армии по сопкам Маньчжурии. На выставке впервые будут показаны документы и фотографии японских военнопленных, находившихся в лагерях до 1948 года.

Кроме того, в дни проведения кинофестиваля в галерее «Арка» пройдет выставка из коллекции Артемия Троицкого «Прогулки по камере». Зрители смогут увидеть работы таких авторов, как Владик Мамышев-Монро, Олег Кулик, Толик Журавлев и других фотографов, сообщает пресс-служба администрации края.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru