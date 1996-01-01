Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Какие российские фильмы пришлись по душе владивостокцам?
11 сентября начинает работу VIII Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». В конкурсной программе Россия представлена двумя картинами. За последнее время российская индустрия выпустила великое множество фильмов, начиная от комедий и заканчивая серьезными лентами о жизни. Какие же из них больше всего пришлись по душе зрителям? Этот вопрос «ЗР» задал своим читателям.
Ирина Юрьевна, учитель истории:
- Для меня открытием стал наш фильм «Мы из будущего». Как и персонажи фильма пересмотрели прошлое и изменились сами, так и я пересмотрела свое отношение к молодежи, которую очень часто ругают зря. И этот фильм тому подтверждение, ведь в какие-то особые минуты наши молодые люди могут отбросить все предрассудки и перебороть все опасности вместе.
Ирина Ахмадуллина, студентка:
- Мне вспоминается хороший фильм «Прогулка». Своей сюжетной и отличной игрой актеров эта лента затмила для меня все остальные. Так что сейчас ни одного другого я назвать не могу. Мне бы хотелось, чтобы русское кино тянулось к западному уровню, но при этом не теряло российскую специфику.
Ирина Бурдюк, продавец:
- Единственно хороший фильм, заставляющий задуматься, это «Мы из будущего».
Ирина Куценко, педагог детского клуба:
- «Мы из будущего» 1 и 2, по-моему, единственно путный фильм из последнего нашего творчества. Для молодежи полезно посмотреть, как и что там было в прошлом.
Ирина Глущенко, преподаватель рисования:
- «Любить по-русски» (1995 г.). Там показывается история жизни, история любви и борьба за все это, наверное, поэтому мне так понравился этот фильм. На самом деле очень трудно бороться за свою жизнь, и это прискорбно. У нас такая хорошая страна, такой хороший народ и такие продажные чиновники.
Елена Воронцова, учитель музыки:
- Настоящим событием для меня стал фильм «Питер FM». Меня, как личность музыкальную, этот фильм просто потряс. Работа композитора просто завораживает, хорошо подобраны эпизоды с музыкой, и работа актеров неплохо выполнена. Этот фильм можно не только посмотреть, но и послушать.
Роман Петрович, охранник:
- Абсолютный шедевр среди нашего кино, на мой взгляд, – недавний фильм «Царь». Конечно, сюжет страшноватый, тяжело смотреть, но сама атмосфера завораживает.
Владимир Анатольевич, водитель:
- Очень хорош наш новый фильм «Туман», который является продолжением темы о Великой Отечественной войне, начало которой положено фильмом «Мы из будущего». Только такие фильмы о войне меня могут тронуть.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы