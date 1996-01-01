Какие российские фильмы пришлись по душе владивостокцам?

11 сентября начинает работу VIII Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». В конкурсной программе Россия представлена двумя картинами. За последнее время российская индустрия выпустила великое множество фильмов, начиная от комедий и заканчивая серьезными лентами о жизни. Какие же из них больше всего пришлись по душе зрителям? Этот вопрос «ЗР» задал своим читателям.

Ирина Юрьевна, учитель истории:

- Для меня открытием стал наш фильм «Мы из будущего». Как и персонажи фильма пересмотрели прошлое и изменились сами, так и я пересмотрела свое отношение к молодежи, которую очень часто ругают зря. И этот фильм тому подтверждение, ведь в какие-то особые минуты наши молодые люди могут отбросить все предрассудки и перебороть все опасности вместе.

Ирина Ахмадуллина, студентка:

- Мне вспоминается хороший фильм «Прогулка». Своей сюжетной и отличной игрой актеров эта лента затмила для меня все остальные. Так что сейчас ни одного другого я назвать не могу. Мне бы хотелось, чтобы русское кино тянулось к западному уровню, но при этом не теряло российскую специфику.

Ирина Бурдюк, продавец:

- Единственно хороший фильм, заставляющий задуматься, это «Мы из будущего».

Ирина Куценко, педагог детского клуба:

- «Мы из будущего» 1 и 2, по-моему, единственно путный фильм из последнего нашего творчества. Для молодежи полезно посмотреть, как и что там было в прошлом.

Ирина Глущенко, преподаватель рисования:

- «Любить по-русски» (1995 г.). Там показывается история жизни, история любви и борьба за все это, наверное, поэтому мне так понравился этот фильм. На самом деле очень трудно бороться за свою жизнь, и это прискорбно. У нас такая хорошая страна, такой хороший народ и такие продажные чиновники.

Елена Воронцова, учитель музыки:

- Настоящим событием для меня стал фильм «Питер FM». Меня, как личность музыкальную, этот фильм просто потряс. Работа композитора просто завораживает, хорошо подобраны эпизоды с музыкой, и работа актеров неплохо выполнена. Этот фильм можно не только посмотреть, но и послушать.

Роман Петрович, охранник:

- Абсолютный шедевр среди нашего кино, на мой взгляд, – недавний фильм «Царь». Конечно, сюжет страшноватый, тяжело смотреть, но сама атмосфера завораживает.

Владимир Анатольевич, водитель:

- Очень хорош наш новый фильм «Туман», который является продолжением темы о Великой Отечественной войне, начало которой положено фильмом «Мы из будущего». Только такие фильмы о войне меня могут тронуть.