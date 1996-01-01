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Приморская филармония открывает новый сезон

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Программа нового концертного сезона Приморской краевой филармонии придется по вкусу даже самому требовательному меломану, ведь в репертуаре представлены качественно новые музыкальные проекты. Одни из самых ожидаемых событий осени – постановка комической оперы «Женитьба Фигаро» российско-германским проектом и седьмой международный джазовый фестиваль.

По традиции новый концертный сезон в краевой филармонии откроет фестиваль классической музыки «Дни высокой музыки в Приморье», в рамках которого пройдут концерты известных коллективов и солистов края и Москвы. В сентябре выступит знаменитый Академический Большой хор «Мастера хорового пения», который исполнит произведения русских и зарубежных композиторов. В честь празднования 250-летия со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта коллектив представит «Реквием», давно не звучавший на сцене краевой филармонии. В октябре знакомство с творчеством венского классика продолжит тихоокеанский симфонический оркестр, он исполнит Симфонию № 25 соль минор «Трагическая» Моцарта и Симфонию № 45 «Прощальная» Йозефа Гайдна.

Необычной для неискушенного слушателя покажется симфония № 2 до минор Антона Брукнера, которую представит одна из лучших вокалисток Приморского края Елена Глушенко в декабрьском концерте, в этом ей помогут музыканты Тихоокеанского симфонического оркестра. При поддержке Генерального консульства Японии во Владивостоке в конце ноября состоится концертная программа «Симфоническая Япония», в которой примет участие Генеральный консул Японии господин Ямада Джун. Сочинения Торо Такэмицу, Ёсиро Ирино, заявленные в концерте, обещают надолго остаться в памяти зрителей. Удивят приморских меломанов и выступления известного трубача Семена Мильштейна и культового немецкого барабанщика Марко Миннеманна.

Завершит осеннее-зимнюю программу рождественский фестиваль классической музыки, в программе концертов произведения Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Арканджелло Корелли, Иоганна Штрауса, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

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