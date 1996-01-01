Снова звучат «Приморские струны»

С 3 по 5 сентября 2010 года в бухте «Три поросенка» состоится 33-й фестиваль авторской песни «Приморские струны». В этом году Фестиваль посвящается памяти Владимира Высоцкого.

«Приморские струны-2010» проводится при поддержке управления по делам молодежи администрации города Владивостока, ООО «Русь», магазина музыкальных инструментов «Музикон.ру».

Обязательным условием участия в конкурсной программе является исполнение песен Владимира Высоцкого. Основные конкурсы фестиваля проводятся по следующим номинациям: «Автор-Исполнитель», «Автор музыки», «Автор», «Исполнитель», «Дуэты и ансамбли».

В состав жюри фестиваля вошли известные авторы-исполнители Дальнего Востока: Александр Бурнаевский, Сергей Хан, Евгений Кейпан, Сергей Перминов. Для самых маленьких участников возобновляет свою работу детский конкурс - «Синий краб».

Организаторы 33-го фестиваля авторской песни «Приморские струны» - Людмила Жердзинская и Александр Кравченко.

Заявки на участие и дополнительная информация по телефону: 89025533197, электронная почта: primstruny2009@yandex.ru.