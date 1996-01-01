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Хореографическое училище ДВГУ: модернизация или рейдерский захват
Ситуация, сложившаяся вокруг хореографического училища ДВГУ, приобретает новый смысл. В июне администрация Приморского края вдруг решила модернизировать хореографическое училище, на данный момент являющееся структурным подразделением ДВГУ.
Модернизация нужна, чтобы наконец выстроить правильную «систему» и дать возможность детям не только из Владивостока, но и из всего края поступить в училище, причем даже на бюджетные места (сейчас все ученики обучаются на платной основе). Но и в этой, казалось бы, благой цели есть свои темные стороны.
По словам родителей учеников хореографического училища ДВГУ, слухи о модернизации ходят уже давно. Из разных источников постоянно поступала информация о том, что на самом деле здание училища просто понадобилось заинтересованным лицам, а модернизация - предлог, чтобы не раздуть скандал.
Учащиеся и их родители уходили на летние каникулы, уже зная о возможном исходе событий, но заверенные руководством учебного заведения, что с сентября занятия продолжатся по расписанию. Какого было удивление всех, когда на сборах 30 августа, внезапно оказалось, что училище не продолжит свою работу. Как сообщила мама одной из учениц, они были поставлены перед фактом, что училище закрывается. При этом руководство училища все-таки обозначило, что если занятия начнутся 1 сентября, то учебный процесс администрация Приморского края остановить уже не может. Правда, и здесь есть неточность, так как, по словам преподавателей, училище совершенно точно оставили в пользование ДВГУ еще на один учебный год, в течение которого будет решаться вся ситуация.
На данный момент родители, ученики и преподаватели – все уверены, что здание училища, которое находится в самом центре города, понадобилось заинтересованным людям. В свое время, в 2002 г., здание хореографического училища было отдано ДВГУ по договору безвозмездного пользования. Это предполагало, что благодаря опыту преподавателей университета и его слаженной работе училище повысит качество образования в училище. Под предлогом того, что это условие не было выполнено, администрация Приморского края приняла решение о модернизации.
Администрация края на собрании, прошедшем в хореографическом училище, в лице своего представителя не смогла дать внятных ответов на все вопросы, среди которых главными оставались «куда теперь идти учиться детям?» и «почему обо всем не было сообщено заранее?». Многие уверены, выигранный год уже ничего не решит, и здание все-таки отберут, под предлогом модернизации или любым другим…
1 сентября в училище занятия начались...
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