Место для статуи Будды нашлось в скверике Восточного института

В 1993 г. Владивосток получил в дар - прекрасную гранитную статую Будды, подаренную обществом «Япония-Россия» из префектуры Тоттори Приморскому отделению Общероссийского общественного фонда «Российский Фонд Мира».

Монументальная скульптура весом 2 тонны была приобретена японской стороной на общественные средства. По замыслу дарителя, г-на Тадакими МАЦУНАГИ, она является хранителем душ воинов, сражавшихся и павших в войнах на Тихом океане, символом будущего мира и единения народов Дальневосточного региона.

Для жителей Востока Будда - духовный идеал, святыня, и зарубежные делегации Азиатско-Тихоокеанского региона, гости Владивостока украшали статую цветами и гирляндами, выражая свое почитание Будды, олицетворяющего высшую ступень знания и сострадание ко всем существам.

Изначально статуя Будды была установлена на самой высокой точке города - сопке Орлиное Гнездо, что вызвало неодназначную реакцию горожан. После акта вандализма, была перенесена к офису Фонда Мира, что, как оказалось впоследствии, было тоже не лучшим выбором. Все 17 лет статуя Будды и возле Фонда Мира остро нуждалась в защите от невежества и вандализма.

Простые горожане окончательно потеряли надежду на помощь городских властей. Они решили сами, на свои средства, привести статую в достойный вид, а это не только реставрация, но и перенос монумента на новое, лучшее место. И по инициативе членов организации «Общество дружбы с Японией», краевое отделение Российского комитета защиты мира и неравнодушные горожане объединились.

Приют статуе дало руководство ДВГУ в сквере у Восточного института, где уже стоит один из монументов японской культуры - прекрасный камень с проникновенными стихами японской поэтессы и общественного деятеля Ёсано Акико.