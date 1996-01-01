Городская администрация начинает реализацию масштабного проекта к саммиту АТЭС-2012: «Морской фасад Владивостока». На его выполнение федеральным бюджетом предусмотрено 2,5 млрд рублей.

Как рассказал первый заместитель главы города Алексей СУХОВ, проект предусматривает масштабную реконструкцию десятков объектов, определяющих облик Владивостока как со стороны моря, так и вдоль гостевого маршрута. Сюда входят фасады жилых и общественных зданий, набережные и площади, парки и скверы, тротуары, памятники. И особо центр города, где более сотни домов являются памятниками истории и архитектуры.

Обновление морского фасада будет проходить в три этапа. По объектам так называемой первой очереди, на которых работы начнутся уже в этом году, проведено проектирование и получено заключение госэкспертизы. Владивостоку из федерального бюджета перечислены первые средства - 360 млн руб. После проведения аукциона на строительные и монтажные работы - ориентировочно уже в сентябре - начнется реконструкция объектов.

Некоторые подробности предстоящих работ раскрыли в пресс-службе мэрии. Масштабное обновление ждет зону отдыха Спортивной гавани и сквер по ул. Прапорщика Комарова, 18, который после реконструкции станет Сквером почетных граждан Владивостока с памятной мемориальной доской. Обновят и городской Арбат: на нем заменят брусчатку, реконструируют фонтаны, клумбы, установят лавочки, высадят деревья.

В рамках реализации проекта «Морской фасад Владивостока» реконструируют тротуары и проезжую часть дорог от Алеутской до Уборевича, от Светланской до Фонтанной и от Семеновской до Пограничной. Центральные улицы города украсят новыми фонарями в старинном стиле. Этой осенью планируется установить художественную подсветку на здании Прижелезнодорожного почтамта. Подсветку двух видов - праздничную и повседневную - установят и на одном из красивейших зданий Владивостока - храме Покрова Божией матери на Океанском проспекте, 44а. Кроме того, гостевой маршрут украсят обновленные и подсвеченные фасады зданий по адресам: Некрасовская, 122 и Батарейная, 4.

По всем объектам первой очереди в этом году планируется закончить работы на 95%. Весной останется озеленить. Реконструкция объектов второй очереди начнется в 2011 г. Она включает обновление 8 скверов, Корабельной набережной, 22-х фасадов зданий по гостевому маршруту, пешеходных зон, подземных переходов, подпорных стен, установку художественной подсветки на 25 жилых и общественных зданиях. На данный момент практически по всем объектам реконструкции получены заключения госэкспертизы.

Следующим этапом станет разработка проектной документации для объектов третьей очереди, в т.ч. под строительство в центре Владивостока многоуровневых механизированных парковок. Планируется возвести шесть таких объектов, которые помогут разгрузить центр города.