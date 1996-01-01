Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
АТЭС – 2012: Морской фасад Владивостока
Городская администрация начинает реализацию масштабного проекта к саммиту АТЭС-2012: «Морской фасад Владивостока». На его выполнение федеральным бюджетом предусмотрено 2,5 млрд рублей.
Как рассказал первый заместитель главы города Алексей СУХОВ, проект предусматривает масштабную реконструкцию десятков объектов, определяющих облик Владивостока как со стороны моря, так и вдоль гостевого маршрута. Сюда входят фасады жилых и общественных зданий, набережные и площади, парки и скверы, тротуары, памятники. И особо центр города, где более сотни домов являются памятниками истории и архитектуры.
Обновление морского фасада будет проходить в три этапа. По объектам так называемой первой очереди, на которых работы начнутся уже в этом году, проведено проектирование и получено заключение госэкспертизы. Владивостоку из федерального бюджета перечислены первые средства - 360 млн руб. После проведения аукциона на строительные и монтажные работы - ориентировочно уже в сентябре - начнется реконструкция объектов.
Некоторые подробности предстоящих работ раскрыли в пресс-службе мэрии. Масштабное обновление ждет зону отдыха Спортивной гавани и сквер по ул. Прапорщика Комарова, 18, который после реконструкции станет Сквером почетных граждан Владивостока с памятной мемориальной доской. Обновят и городской Арбат: на нем заменят брусчатку, реконструируют фонтаны, клумбы, установят лавочки, высадят деревья.
В рамках реализации проекта «Морской фасад Владивостока» реконструируют тротуары и проезжую часть дорог от Алеутской до Уборевича, от Светланской до Фонтанной и от Семеновской до Пограничной. Центральные улицы города украсят новыми фонарями в старинном стиле. Этой осенью планируется установить художественную подсветку на здании Прижелезнодорожного почтамта. Подсветку двух видов - праздничную и повседневную - установят и на одном из красивейших зданий Владивостока - храме Покрова Божией матери на Океанском проспекте, 44а. Кроме того, гостевой маршрут украсят обновленные и подсвеченные фасады зданий по адресам: Некрасовская, 122 и Батарейная, 4.
По всем объектам первой очереди в этом году планируется закончить работы на 95%. Весной останется озеленить. Реконструкция объектов второй очереди начнется в 2011 г. Она включает обновление 8 скверов, Корабельной набережной, 22-х фасадов зданий по гостевому маршруту, пешеходных зон, подземных переходов, подпорных стен, установку художественной подсветки на 25 жилых и общественных зданиях. На данный момент практически по всем объектам реконструкции получены заключения госэкспертизы.
Следующим этапом станет разработка проектной документации для объектов третьей очереди, в т.ч. под строительство в центре Владивостока многоуровневых механизированных парковок. Планируется возвести шесть таких объектов, которые помогут разгрузить центр города.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор