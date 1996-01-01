www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.91 р. 100 JPY: 60.36 р.
EUR: 76.68 р. 10 CNY: 97.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Гитарный фестиваль Brahman&Flores прошёл во Владивостоке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 7 по 14 августа проходил 3-й международный гитарный фестиваль Brahman&Flores («Владивосток-2010»).

Организованный Владивостокским центром культурного обмена и культурным центром «Солнечный», фестиваль собрал более 100 участников из России, Кореи и других стран.  В течение недели все участники посещали мастер-классы, которые вели такие именитые мастера гитары и члены жюри, как Бэ Чжан Хым из Южной Кореи, профессор Евгений Финкельштейн – выдающийся российский гитарист, французский музыкант Реми Жюссельм, Томоми Коно из Японии и Дон Дэ Кун Чанг из Испании. Кстати, почти все эти мастера своего дела уже не первый год входят в состав жюри.  Brahman & Flores состоит из нескольких конкурсов: «Браман» (в нем принимают участие исполнители от 17 до 30 лет), «Флорес» (исполнители до 16 лет). Особняком в программе фестиваля стоит концерт мастеров, который состоялся 12 августа. На время концерта состав жюри преобразовался из неподкупных судей в участников действия. Три с половиной часа в концертном зале слышалась только утонченная музыка всемирно известных классиков Джона Доуленда, Иоганна Себастьяна Баха и прочих известных композиторов.

13 августа состоялся заключительный концерт и подведение итогов. В финал вышли лучшие из лучших. Награждение не стали откладывать и сразу раздали все призы.

В младшей группе 3-е место заняла Альбина Кучинская, 2-е место и $500 получил Дориэль Журавлев, 1-е место и гитару за $3000 фирмы Flores guitar завоевал Макар Гумин.

В старшей группе 3-е место и право на бесплатное участие в фестивале 2011 года у Дмитрия Пиманова, 2-е место и денежное вознаграждение в $1000 у Григория Баранова, 1-е место и гитара за $5000 фирмы Brahman, а также контракт на серию концертов в Южной Корее и запись сольного диска получил Константин Окуджава. Под предводительством Бэ Чжан Хыма сводный оркестр из участников завершил концерт композицией Yesterday.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru