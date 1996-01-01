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Гитарный фестиваль Brahman&Flores прошёл во Владивостоке
С 7 по 14 августа проходил 3-й международный гитарный фестиваль Brahman&Flores («Владивосток-2010»).
Организованный Владивостокским центром культурного обмена и культурным центром «Солнечный», фестиваль собрал более 100 участников из России, Кореи и других стран. В течение недели все участники посещали мастер-классы, которые вели такие именитые мастера гитары и члены жюри, как Бэ Чжан Хым из Южной Кореи, профессор Евгений Финкельштейн – выдающийся российский гитарист, французский музыкант Реми Жюссельм, Томоми Коно из Японии и Дон Дэ Кун Чанг из Испании. Кстати, почти все эти мастера своего дела уже не первый год входят в состав жюри. Brahman & Flores состоит из нескольких конкурсов: «Браман» (в нем принимают участие исполнители от 17 до 30 лет), «Флорес» (исполнители до 16 лет). Особняком в программе фестиваля стоит концерт мастеров, который состоялся 12 августа. На время концерта состав жюри преобразовался из неподкупных судей в участников действия. Три с половиной часа в концертном зале слышалась только утонченная музыка всемирно известных классиков Джона Доуленда, Иоганна Себастьяна Баха и прочих известных композиторов.
13 августа состоялся заключительный концерт и подведение итогов. В финал вышли лучшие из лучших. Награждение не стали откладывать и сразу раздали все призы.
В младшей группе 3-е место заняла Альбина Кучинская, 2-е место и $500 получил Дориэль Журавлев, 1-е место и гитару за $3000 фирмы Flores guitar завоевал Макар Гумин.
В старшей группе 3-е место и право на бесплатное участие в фестивале 2011 года у Дмитрия Пиманова, 2-е место и денежное вознаграждение в $1000 у Григория Баранова, 1-е место и гитара за $5000 фирмы Brahman, а также контракт на серию концертов в Южной Корее и запись сольного диска получил Константин Окуджава. Под предводительством Бэ Чжан Хыма сводный оркестр из участников завершил концерт композицией Yesterday.
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