Программа стала традицией

Начинаются гастроли лучших творческих коллективов края по городам и районам в рамках программы «Мастера искусств - жителям Приморья».

В 18 муниципальных районах края - от крупных городов до самой глубинки - выступят ведущие приморские творческие коллективы, лауреаты разнообразных премий и конкурсов: фольклорные ансамбли, эстрадные и клоунские дуэты, хоровые и хореографические труппы. Многие коллективы имеют звание «Народный».

- Творческие коллективы выступят не только на концертных площадках, но и в учреждениях соцзащиты, в домах-интернатах для пожилых, в санаториях, где проходят лечение участники войны, - рассказал начальник управления культуры администрации края Петр СЕМИН.

Программа «Мастера искусств - жителям Приморья» стала уже традицией. Она действует с 2003 года. Благодаря проекту приморцы знакомятся не только с краевыми творческими и театральными коллективами, но и с артистами из других регионов страны, в том числе с участниками кинофестиваля «Меридианы Тихого».