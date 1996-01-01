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Поклон губернатору Муравьеву-Амурскому

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке почтили память графа Николая МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО, 201 год со дня рождения которого исполнилось 11 августа.

Он вошёл в отечественную историю как самый молодой губернатор, возглавив самый проблемный и отдалённый регион Российской империи. Граф - не основатель Владивостока, как ошибочно полагают некоторые, но ему принадлежит идея названия города по аналогии с существующей уже тогда крепостью Владикавказ. А строить город он предлагал в бухте Новгородской в заливе Посьет.

Почтить память первого генерал-губернатора пришли моряки, горожане, ветераны, депутаты. Официальные власти представляла заместитель главы города Наталья ЗУБОВА, непривычная к публичным выступлениям, а потому откровенно волновавшаяся, когда говорила о роли Николая Муравьева-Амурского в освоении восточной окраины России. Отдать должное первому дальневосточному губернатору другим чиновникам из губернаторского ведомства, скорее всего, помешал визит во Владивосток заместителя председателя Правительства РФ Александра ЖУКОВА.

По официальной версии, вице-премьер должен оценить ход подготовки Владивостока к саммиту АТЭС - 2012. Для этого вице-премьер вчера уже побывал на острове Русском, на одном из фортов Владивостокской крепости, предприятии «Соллерс». Александра Жукова также интересуют ход строительства центра травматологии и ортопедии и вопросы занятости населения. Сегодня вице-премьер примет участие в закрытии молодежных спортивных игр в лагере «Океан». Да и передохнуть вдали от московского смога заманчиво.

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