Рыцари и шаманы встали в один круг

Средневековый праздник прошел в музейном комплексе под открытым небом «Палеодеревня», расположенном неподалеку от памятника средневековья - Екатериновского городища.

В палеодеревне уже несколько лет ведутся раскопки, в которых участвуют школьники из летнего археологического лагеря. Все экспонаты выставки - именно их находки. Они же в качестве экскурсоводов провели гостей деревни по средневековым жилищам древних жителей.

Концертная часть программы включила этнические танцы древних цивилизаций. Египетский танец с тростями исполнил ансамбль «Сэвэра», индийский - Екатерина ЖВИК. Европейский средневековый колорит привнесли показательные выступления клуба ролевых игр «Форпост».

Завершилось празднество традиционным «камланием шамана». Преподаватель и эколог Владимир МАНАЕВ - шаман не настоящий, но заворожить присутствующих интересным рассказом о древнем обряде сумел. Каждый, кто приехал в этот день в «Палеодеревню», услышал свой персональный целительный удар бубна и на удачу повязал ленточку на дереве. По сообщению пресс-службы администрации Находкинского городского округа, гостеприимный музейный комплекс скоро вновь соберет друзей - 17 августа здесь состоится Вечер живого огня.