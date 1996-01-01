Илья Лагутенко. Вторая попытка

Совет краевой молодежной общественной организации «Приморский КВН» принял решение обратиться в Думу г.Владивостока с представлением о присвоении лидеру группы «Мумий Тролль» и патрону фонда по защите амурских тигров и дальневосточных леопардов «Амур» Илье ЛАГУТЕНКО звания «Почетный гражданин города Владивостока» в 2011 году.

Это не единственная инициатива организации, связанная с неоднозначной оценкой решения депутатов, точнее, процедуры его принятия, о присвоении звания в нынешнем году. Напомним, в 2010-м кандидатура лидера группы «Мумий Тролль» уже выдвигалась на это звание. Как полагают КВНщики, при принятии решения были нарушены процедурные правила. Так, по положению, одна общественная организация имеет право выдвинуть одну кандидатуру, а, например, ТОФ в текущем году ходатайствовал за нескольких. На сессии депутаты не рассматривали все кандидатуры, как предусматривает то же положение, а лишь согласились с решением комитета. Претензии молодых не разделил заместитель прокурора краевого центра Алексей КЛЕЦКИН, ответив, что «регламент Думы не обладает признаками нормативного правового акта, а является внутренним документом...»

- Мы так поняли, что с внутренним документом депутаты вольны поступать как хотят, - прокомментировал ответ лидер общественной организации Сергей МАТЛИН. - Но больше всего поразило, что депутаты Думы не нашли возможности даже выслушать мнение представителей молодых.

Еще одной инициативой КВНщиков стали письма в адрес избранных почетными гражданами Владивостока Сергея ДАРЬКИНА и Михаила РАБКАНОВА с предложением «инициации повторного правильного рассмотрения вопроса ...и для возвращения ситуации в надлежащее правовое поле». Ответ был получен только один - от ... вице-губернатора Александра ШЕМЕЛЕВА, что также озадачило молодых: «Мы обращались к гражданину, а не к губернатору». Вице-губернатор предложил молодым «как политически и юридически грамотным членам нашего общества» представить свои доводы и оценки компетентным органам.