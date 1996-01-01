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"Чиж" готовит "бомбу"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

21 ноября в ДКМ состоялся концерт группы "Чиж и Ко", посвященный 10-летию популярного коллектива из Санкт-Петербурга. Это было завершающее шоу "чижей" их юбилейного тура по Дальнему Востоку.

Сергей ЧИГРАКОВ ("Чиж") сотоварищи прибыли во Владивосток за день до концерта. По словам музыкантов, гастроли группы в Приморье могли начаться раньше, но абсолютно не роковый город Хабаровск постоянно переносил сроки выступлений.

Концерт во Владивостоке "Чиж и Ко" начали с песни про "Автобус". А потом на протяжении почти двух часов группа радовала своих поклонников старыми хитами. Причем в абсолютно новом звучании, в новой аранжировке, с неожиданными инструментальными пассажами и поворотами. По мнению большинства зрителей, особенно были хороши: "Дополнительный 38-й", "Блюз на сваях", "Нечего терять" и "18 берез". Как сказал один из поклонников, "Чиж все дальше уходит от рок-н-ролла и все сильнее отдается блюзу".

Во время выступления Чиж получил огромное количество букетов, раздал много автографов. И, ко всеобщему удовольствию публики, прямо на сцене пропустил стаканчик "беленькой" ("За Владивосток!") вместе с бас-гитаристом Алексеем РОМАНЮКОМ.

После концерта с Чижом встретился корреспондент "ЗР".

- Я слышал, что ты написал музыку к кинофильму? Или это очередная байка про Чижа?

- Во-первых, это не фильм, это сериал с рабочим названием "Первый путь". Он будет сниматься в Москве в январе или феврале. Режиссер - Иван АГАПОВ. Там будут сниматься Клара ЛУЧКО, Валерий ЗОЛОТУХИН, Леонид КАНЕВСКИЙ. В общем, мэтры. Там еще будут молодые актеры, но я их не знаю. Насколько я понял по сценарию, скорее всего, это комедийный сериал. Но не такой, как у америкосов, - с идиотским хохотом за кадром. Он должен быть юморной сам по себе. Это сериал о проводниках. Точнее, о студентах театрального училища, которые летом подвизались подработать проводниками от Москвы до Ялты. Мы записали музыку с Лешей (Романюком. - Прим. авт.) и с Игорем ФЕДОРОВЫМ - нашим барабанщиком. Сели втроем и за три дня записали весь саундтрек. Кроме того, там 5-6 наших дорожных песен.

- Это выйдет на отдельном диске?

- Хотелось бы записать несколько номеров, которые не войдут в фильм, и выпустить отдельный альбом. Это было бы здорово! Но выпускать саундтрек раньше фильма, я думаю, было бы неэтично.

- А когда наконец выйдет абсолютно новый альбом группы "Чиж и Ко"?

- Я могу наврать, что в 2005 году мы обязательно запишем новую пластинку... Но еще моя бабушка говорила: не говорите о том, о чем не имеете ни малейшего представления, потому что человек предполагает, а Бог располагает.

На самом деле Чиж лукавил. Как рассказали его коллеги, материал для нового альбома у группы уже есть. По их словам, это будет бомба, которая так долбанет, что "у всех посрывает крыши"! Причем не только в России, но и за границей. Группа, кстати, только что вернулась из гастролей по Штатам. Музыканты там не только успешно выступали, но и налаживали контакты.

- Мы готовим такой убойный материал! Сейчас идет подготовительная работа. Могу заверить, что это будет фундаментально, - по секрету признался Алексей Романюк и назвал несколько фамилий легендарных зарубежных рок-звезд, согласившихся принять участие в записи диска "Чиж и Ко".

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