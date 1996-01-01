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Танец надежды
Всероссийский детский центр «Океан» давно славится сменами, в которых собираются талантливые ребята – спортсмены и музыканты, интеллектуалы и артисты, журналисты и экологи. Но такое количество танцевальных пар центр принимал впервые. Более 250 человек в возрасте от 10 до 17 лет из 14 регионов России собрал Первый фестиваль ансамблей спортивного бального танца.
«Турнирные соревнования среди пар в латиноамериканской и европейской программах у нас проходили и раньше в рамках смены «Океанский Олимп», - говорит заместитель начальника дружины «Бригантина» Наталья СЕМИНЮДА. - Но в этом году мы решили организовать фестиваль для коллективов спортивных бальных танцев. Связались со специалистами, которые помогли нам создать положение о фестивале, пригласили коллективы - победителей республиканских, краевых, областных конкурсов из Приморья, Хабаровского, Забайкальского, Камчатского и Красноярского краев, Республики Бурятия, Новосибирской, Омской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей. И в течение пяти дней – с 5 по 9 июля – прошли соревнования танцевальных коллективов по формейшн (групповые соревнования команд в европейских или латиноамериканских спортивных танцах) и секвею (произвольная композиция из латиноамериканских или европейских танцев, исполняемая одной парой), а также соревнования в малых танцевальных группах (до 5 пар). Фестиваль прошел на очень высоком уровне, и это отметили и члены жюри, и зрители».
«У нас большая страна, и на все турниры, которые проходят в разных регионах нашей страны, лучшие коллективы приехать не могут из-за больших расстояний. Чемпионаты, которые проходят под эгидой Федерации танцевального спорта России, собирают большое количество участников, но туда приезжают только те команды, которые фактически готовы к тому, чтобы одерживать крупные победы, быть чемпионами России, занимать вторые-третьи места. Коллективы, которые находятся в начале своего спортивного творческого пути, ограничиваются участием в региональных фестивалях, - говорит председатель жюри фестиваля, заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды формэйшн «Вера», чемпионов мира 2006 г., чемпионов Европы 2008 г., судья высшей категории Алексей ЛИТВИНОВ. - ВДЦ «Океан» является уникальной площадкой для того, чтобы собирать коллективы со всей России. Во-первых, потому, что это лучший центр для отдыха и развития талантливой молодежи. Во-вторых, в «Океан» региональные департаменты молодежной политики всех регионов страны ежегодно направляют детей, финансируя эти поездки. Это дает коллективам возможность попробовать свои силы на соревнованиях всероссийского уровня. Поэтому у фестиваля в ВДЦ «Океан» есть все шансы стать самым крупным турниром ансамблей спортивных бальных танцев в России».
Пятидневный соревновательный марафон выявил лидеров в различных номинациях. По словам членов жюри, на фестивале они увидели коллективы очень высокого уровня. Это образцовый ансамбль спортивного бального танца «Вдохновение» (Республика Бурятия); народная студия бального танца «Аэлита» (Хабаровский край); ансамбль детско-юношеской спортивной школы по танцевальному спорту (Республика Хакасия), танцевально-спортивный клуб «Фламинго» (Новосибирская область), ансамбль бального танца «Step by step» (Омская область) и др.
Но основная борьба за призовые места развернулась между действующими чемпионами России, командой формейшн «Надежда» (руководитель Алексей Литвинов) из Тюмени и образцовым ансамблем спортивного бального танца «Улыбка» (руководитель Владимир ТЮРИН), представляющим Приморский край. В итоге больше всего дипломов первой и второй степени получил ансамбль «Улыбка», став победителем сразу в трех номинациях. Команда формейшн «Надежда» стала обладателем Гран-При фестиваля.
Алексей Литвинов высоко оценил уровень подготовки приморских танцоров: «Если бы «Улыбка» из Владивостока принимала участие в первенствах России, то этот коллектив однозначно боролся бы за первое-третье место. Свое мастерство танцоры «Улыбки» подтвердили и на этом фестивале, став лауреатом первой степени и уступив коллективу, который взял Гран-при, всего 1 балл». Кстати, приморская «Улыбка» не первый раз доказывает свой высокий уровень – не так давно ансамбль стал обладателем Гран-при Дальневосточного конкурса танцевальных коллективов «Танцевальный прибой». Однако показать свое искусство на площадках других регионов России у него нет возможностей – выехать за пределы Приморья без финансовой поддержки властей крайне затруднительно. Хотя этот коллектив уже давно дорос до того, чтобы принести Приморью танцевальную славу всероссийского уровня.
Первый фестиваль ансамблей спортивного бального танца удался – это отметили и члены жюри, и организаторы, и участники. Поэтому сегодня уже принято решение, что фестиваль станет ежегодным. Алексей Литвинов даже думает над тем, чтобы именно здесь, на берегу Тихого океана, в ВДЦ «Океан», проходил один из этапов первенства России по формейшн (групповые соревнования команд в европейских или латиноамериканских спортивных танцах) – ведь коллективов здесь собралось больше, чем на официальном всероссийском турнире.
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