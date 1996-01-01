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«Звезды» для юбиляра
Уже 20 лет подряд одновременно с Днем города во Владивостоке проходит грандиозный праздник танца, который собирает лучшие танцевальные пары не только Дальневосточного региона и России в целом, но и стран АТР. Этот год не станет исключением – в дни празднования 150-летия Владивостока в FESCO Hall пройдет юбилейный XX международный фестиваль спортивного бального танца «Звезды Приморья-2010».
На юбилейный фестиваль соберутся пары со всего Приморского края, городов Дальнего Востока, приедут танцоры из Тюмени, Омска, Москвы, Соликамска, а также гости из Китая и Японии. Уже сегодня в регистрационных списках фестиваля – более 400 пар. Более чем представительной будет и судейская бригада – судьи первой, всероссийской и международной категорий из Китая и Японии, Москвы и Читы, Абакана и Тюмени, Омска и Южно-Сахалинска, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Фестивальная программа начнется 4 июля в 10.00 с выступления детских пар. В 14.30 на паркет выйдут танцоры постарше (юниоры 1 и юниоры 2), которые представят на суд судейской коллегии латиноамериканскую программу, а молодежные пары будут соревноваться в исполнении европейских танцев. Самой захватывающей обещает быть вечерняя программа: юниоры выступят с европейской программой, молодежь - с латиноамериканской, а в завершение конкурса самые опытные взрослые танцоры покажут латиноамериканскую программу, которая по опыту прошлых лет пользуется особым успехом у зрителей. Как говорит директор фестиваля, заслуженный работник культуры РФ Владимир ТЮРИН, конкурсная борьба обещает быть очень зрелищной, ведь на участие в конкурсе подали заявки очень сильные пары.
В завершение танцевального праздника на паркете FESCO Hall выступят победители первенства России по формейшн (групповые соревнования команд в европейских или латиноамериканских спортивных танцах) из Тюмени, а танцоры ансамбля «Улыбка» - одного из лучших танцевальных коллективов Дальнего Востока - представят новые номера из своего репертуара.
Организаторы фестиваля: администрация Приморского края, ансамбль «Созвездие улыбок» и клуб «ТангоПерекресток». Информационная поддержка: Издательская компания «Золотой Рог».
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