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«Я с тобою, город мой!»
23 июня в караоке-баре Sun Remo прошла презентация музыкального альбома певца и композитора Игоря Пшеничных «Я с тобою, город мой!». Песни, собранные за последние 12 лет, стали своеобразным подарком Владивостоку накануне 150-летия города.
Поздравить Игоря с его новым альбомом собрались близкие друзья и коллеги, соавторы и музыканты, которые помогали в создании диска.
Первый альбом Пшеничных выпустил в 1997 году, и песни, вошедшие в него, знают многие. Например, «Порт Владивосток» смело можно назвать музыкальной визиткой города, а «Острова мечты» и «Песня моряка» заслужили особую любовь приморцев.
Второй сольный альбом посвящен любимому городу. На диске представлены 10 новых песен и еще четыре бонусные композиции прошлых лет. Открывая презентацию, Игорь Пшеничных отметил, насколько важно было для него издать новый диск именно сейчас, в преддверии Дня рождения любимого Владивостока.
- К тому же я не справлял в этом году свой 55-летний юбилей, так пусть этот вечер станет моим своеобразным праздником! - поделился музыкант с гостями. - Все новые песни созданы в период с 1995 по 2007 год на стихи местных авторов. В своем творчестве я всегда искренен. Так я чувствую романтику прошлого, возрождение в настоящем времени и большое будущее нашего города и края.
Музыка всю жизнь была рядом с Игорем Пшеничных благодаря маме. Она играла на баяне, аккордеоне, пианино, балалайке и даже мандолине. «Я хочу поднять бокал за мою маму, которой, к сожалению, уже нет рядом», - произнес герой торжества, предлагая собравшимся тост.
Миром, как известно, правит любовь. И именно своей любви Игорь посвятил много слов в этот вечер. Марина Маруш, жена композитора, все это время была для него музой. Более того, Марина стала фотохудожником нового альбома.
Много пожеланий и благодарностей было адресовано тем, кто помогал музыканту в работе: аранжировщику Сергею Таранову, издателю Владимиру Новикову, бэк-вокалистке Светлане Сусловой и многим другим.
Конечно же Игорь вместе со Светланой Сусловой исполнили композиции из альбома «Я с тобою, город мой!». В итоге все присутствующие пели хором.
Презентация закончилась аплодисментами, в завершение прозвучали искренние пожелания родному городу в преддверии юбилея.
Игорь Пшеничных ответил на несколько вопросов корреспондента «ЗР».
– К этому альбому вы шли 12 лет. Как менялись песни вместе с годами?
– Песни менялись так же, как и менялось все вокруг. И я сам, и мысли в моей голове. Я не большой специалист и не ориентирован на коммерческую музыку. Это просто песни по душе.
– Как вы считаете, чем ваша первая сольная пластинка «Острова мечты» отличается от «Я с тобою, город мой»?
– Когда писалась первая пластинка, время было в 90-х, время фонограммы. Мы постарались в этом диске использовать разные ритмы. Это и румба, и рок-н-ролл, и даже шансон. В новых песнях вся музыка писалась только вживую. Звуки поменялись, музыка, исполнение, мелодии стали простыми, но гораздо более качественными. Песни в новом альбоме более глубокие, продуманные, душевные, если хотите.
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