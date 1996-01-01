Чаще говорите хорошо о себе

Часовой гала-концерт в честь 150-летия Владивостока – это готовый продукт для телевидения. Мы все три дня будем снимать, потом монтировать, сделаем красивый фильм, который пойдет в эфир «2 канала» по всей России. Это должны все увидеть, ведь шоу будет не местечкового уровня, а всероссийского, даже международного, - заявил журналистам Борис КРАСНОВ, художественный руководитель и автор сценографической идеи гала-концертов, посвященных юбилею города, в ходе пресс-конференции.

Как уже писал «ЗР», для подготовки и проведения торжеств по случаю 150-летия Владивостока к разработке проекта мероприятия были приглашены специалисты компании «Краснов-дизайн», признанной в России и хорошо известной за рубежом.

День города владивостокцы будут отмечать со 2 по 4 июля. В большой праздничной программе – самые разные мероприятия: эскорт памяти по монументам и памятникам, фестиваль песчаных фигур, дискотека «Город без границ», дневные программы «Праздничный Арбат» и «Праздничный калейдоскоп» и многое другое. Мероприятия будут проходить на площади Борцов за власть Совентов, в Спортивной гавани, на стадионе «Динамо». Три главных праздничных концерта состоятся на стадионе «Динамо»: «Город трех океанов», «Владивосток - сердце океана» и «Виват, Владивосток!».

Праздничные концерты посетят порядка четырнадцати делегаций из городов-побратимов: Ниигата, Акита, Хакодатэ (Япония), Пусан (Республика Корея), Вонсан (КНДР), Кота-Кинабалу (Малайзия), Далянь (КНР), Манта (Республика Эквадор), Сан-Диего (США), Владикавказ (Россия), Яньбянь (Корейский автономный округ), Янтай, Чаньчунь (КНР), Донгхэ (Республика Корея).

Среди выступающих приглашены Елена ВАЕНГА, группа «Цветы», Валерий СЮТКИН, Игорь НИКОЛАЕВ, Аль БАНО, группа «Дискотека Авария», группа «Secret Service», Крис НОРМАН и другие. Основные красочные действия начнутся 4 июля в 21.30 на стадионе «Динамо», уникальные по своему масштабу и спецэффектам. Организаторы обещают настоящее акватик-шоу – синтез музыкальных фонтанов, лазерных и пиротехнических эффектов.

- Что, по вашему мнению, дало толчок для такого невиданного масштаба празднования? Что вдохновило вас?

- Я всегда мечтал вырваться из своего замкнутого круга и оказаться во Владивостоке, неоднократно обращался с предложениями к Ефиму ЗВЕНЯЦКОМУ сделать что-либо (без гонораров, потому что в театре я гонораров не беру). И вот 150-летия Владивостока дождался.

Владивосток в связи с подготовкой к саммиту АТЭС-2012 становится одним из центров страны, внимание к городу очень большое, поэтому мы должны показать всем, что город может сделать такой праздник. Нужно проверить, как город готов к проведению подобных мероприятий, как справляется со всеми задачами руководство города и края. Это неоценимый опыт и серьезное испытание, так как на праздник приедет Президент России Дмитрий Медведев и другие высокопоставленные лица. Посмотрите на состав гостей и звезд - только это говорит об особом отношении к городу.

А вдохновило меня, наверное, то, что я знаю историю города. Когда прилетаешь сюда, начинаешь думать, что раньше во Владивосток нужно было дойти! Решить «Владеть Востоком»… Поэтому если знать, что пришлось пройти и городу, и его основателям, то можно вдохновиться только от одного слова «Владивосток». Это город, взявшийся из ниоткуда, город, который выплеснуло на берег…

- Знакомились ли вы с видеозаписями предыдущих дней рождений Владивостока, чтобы уловить, возможно, какие-то традиции нашего города?

- Я не считаю скопления народа на площади традицией. Осмотрев площадь Борцов за власть Советов, я понял, что она не готова к проведению массовых мероприятий. При всем уважении к центральному памятнику, я бы его развернул и поставил на край площади. Тогда бы и символ города остался, и огромная красивая площадь мирового класса получилась, где можно было бы устанавливать сцену, собирать людей и так далее. А сегодня все улицы «перекрыты» этим монументом, а это не дает ту красоту картины, которая могла быть.

Тем более это не просто уличное мероприятие, а серьезный гала-концерт, который пройдет в присутствии высшего руководства государства. Стадион в данном случае рассматривается как большой зал. И по его закону мы строим свое действо, а площадь оставляем для тех, кто не попадет на «Динамо», и для тех, кому стадион не интересен. Не думаю, что в гулянии на площади может заключаться традиция Владивостока.

- Вы как-то ориентируетесь на погоду, которая во Владивостоке очень неустойчива?

- Безусловно, сцену мы подстраховали – там хитро спрятана крыша – поскольку оборудование очень дорогое. Но, как мне объяснили, владивостокцам не привыкать к такому устройству, как зонт. Очень хотелось бы, чтобы была хорошая погода. Ведь у нас немало танцевальных коллективов, которым нужна сухая сцена. А здесь, как ее не накрывай, она может все равно стать влажной, например, из-за косого дождя. Но с погодой мы сделать ничего не можем…

- Чем вызван ваш интерес к Владивостоку? Ведь мы так далеко от столицы!...

- На самом деле ваш город всегда на слуху. Этот юбилей тоже привлекает внимание к региону. Я считаю, у вас здесь и сейчас очень интересное время. Я даже не знаю, какому городу России уделяется еще столько внимания. 150-летие Владивостока - это крупнейшее событие года для страны, очень масштабное мероприятие. Каждый день в Москве идет «сверка» всех ваших строек. Вы должны любить свой город. Как говорит Жванецкий, чаще говорите хорошо о себе – источник забывается, информация остается. Вы должны говорить, что Владивосток – потрясающий город.