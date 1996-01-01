Готовимся к балу

3 июля с 12.00 до 14.00 на улице перед зданием Музейно-выставочного центра ПГОМ имени В.К. Арсеньева (ул. Петра Великого, 6) будет организована открытая танцплощадка. Все желающие смогут разучить бальные танцы и просто потанцевать под музыку духового оркестра в рамках торжеств к 150-летию г. Владивостока. Здесь также пройдет открытый урок танцмейстеров студии исторического танца «Пажеский корпус».