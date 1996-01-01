2 июля в 15.00 в Приморском государственном объединенном музее им. В.К. Арсеньева (ул. Светланская, 20) состоится открытие выставки «Прощание с Тартарией: исследование Приморья в XVIII веке», посвященной 150-летию г. Владивостока и являющейся официальным мероприятием Года России - Франции 2010. Впервые жители и гости края смогут познакомиться с историей образа Приморья на русских и европейских картах в XVII-XVIII вв.: от фантастических представлений о «христианском царстве» на крайнем востоке до открытия реального облика приморского побережья командой Лаперуза в 1787 г. Для участия в открытии выставки из Франции прибыли Жан-Мари Пестель – потомок рода де Гало–Лаперузов, а также военный историк, член правления «Ассоциации Лаперуз» – Жак Боден, который 2 июля в 16.00 прочтет лекцию о самой крупной научной экспедиции XVIII в., исчезнувшей на просторах Тихого океана буквально накануне Великой французской революции.