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Приморскстат поздравил город сборником

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Богатейшая история приморской столицы языком цифр и фактов в великолепном художественном исполнении – так можно охарактеризовать подарочный статистический сборник «Владивостоку - 150: история и экономика», выпущенный Приморскстатом к Дню рождения города.

226 страниц великолепно изданной книги содержат уникальный исторический и экономико-статистический материал по наиболее актуальным показателям, характеризующим развитие Владивостока с 1860 г. по сегодняшний день. Собрать их было непросто.

«Отсутствие регулярного статистического наблюдения до 1937 года, когда был образован Приморскстат, несколько деноминаций, через которые прошла наша страна, - все это осложнило выбор показателей для построения динамических рядов сборника, но мы нашли выход: для сопоставимости были отобраны данные, характеризующие развитие экономики краевого центра и уровень жизни горожан во все периоды времени: численность населения, объемы строительства, уровень образования, здравоохранения и т.д., - рассказывает начальник отдела сводной информации Приморскстата Анна ТРУФАНОВА. – Кроме того, нам хотелось, чтобы представленный в книге материал был не только достоверным, но и живым и увлекательным, поэтому мы использовали материалы и фотографии из самых разных источников, в т.ч. архивов Дальнего Востока ЦГ РСФСР и Приморского края, музея им. АРСЕНЬЕВА, Приморской государственной публичной библиотеки им. ГОРЬКОГО и многих других институтов и ведомств».

Действительно, несмотря на обилие цифр и официальной фактуры, сборник читается очень легко, словно художественная книга, а таблицы и графики напоминают о реальности и достоверности богатого полуторавекового пути приморской столицы. Достойный подарок не только гостю города, но и жителю краевой столицы.

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