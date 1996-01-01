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Новые планы АТАПРЯЛ
Самые квалифицированные филологи-русисты Дальнего Востока – профессор кафедры современного русского языка ДВГУ А.Ф. Прияткина, ректор Камчатского института повышения квалификации педагогических кадров» И.Д. Чаплыгина, проректор Дальневосточной государственной социально-гуманитарной академии П.Н. Толстогузов, директор Института русского языка и литературы ДВГУ В.И. Шестопалова, заведующий кафедрой РКИ Дальневосточного государственного гуманитарного университета В.Н. Завьялов, а также депутат Думы Владивостока В.Г. Каткова, начальник управления образования администрации Приморского края Е.В. Черновицкая и другие обсудили важнейшие проблемы современной филологии, а также дальнейшие перспективы развития ассоциации.
В качестве почётных гостей на заседании присутствовали заместитель мэра г. Владивостока К.А. Межонов, депутат ЗС ПК А.В. Ермолаев, зам. проректора МГУ им. Г.И. Невельского А.М. Буяков, руководитель Дальневосточного Пен-клуба, генеральный директор издательства «Рубеж» А.В. Колесов, зам. первого проректора ВГУЭС А.В. Калачинский, представители молодежных организаций.
Президент ассоциации директор Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» А.Н. Зубрицкий, члены Президиума и приглашенные гости заслушали отчёты Приморского, Хабаровского, Камчатского и Биробиджанского отделений ассоциации, утвердили планы деятельности отделений на 2010 год, обсудили рабочие моменты. Основным в повестке дня стал вопрос о созыве III Конференции АТАПРЯЛ, которая, согласно Уставу организации, должна проводиться раз в два года.
Президиум рассмотрел возможность создания сайта Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, заслушал информацию о посвященной юбилею А.П. Чехова акции «Истории Чехонте», обсудил перспективы сотрудничества ассоциации с Владивостокским морским собранием, рассмотрел вопрос о поддержке издания Дальневосточной вкладки в журнал «РусскийМир.ru».
По результатам заседания было принято решение созвать III Конференцию АТАПРЯЛ осенью этого года во Владивостоке, провести во всех местных отделениях ассоциации мероприятия в рамках акции «Истории Чехонте», а также мероприятия, посвященные празднованию 120-летия со дня рождения О.Э. Мандельштама, поддержать издание Дальневосточной вкладки в журнал «РусскийМир.ru» и ряд других.
Одним из самых важных стало решение запланировать на весну 2011 года проведение «Дней Русского мира на Тихом океане». Данный проект, включающий в себя организацию таких крупных мероприятий, как Тихоокеанская детская Ассамблея «Русского мира», IV международная научно-практическая конференция «Русский язык и русская культура в диалоге стран АТР», II международный поэтический фестиваль «Берега», фестиваль православной культуры «Православное Приморье» и пр., поддержали члены Президиума и почётные гости.
Следующее заседание Президиума АТАПРЯЛ запланировано на осень этого года.
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