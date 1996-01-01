Великий вечный океан, покоренный художником…

Даже маленькая победа в жизни человека радостна и триумфальна, но как же велики радость и триумф, когда тебе покоряется нечто космическое, где хаос и закономерности сливаются в своем извечном споре! Завтра во Владивостоке в Доме офицеров флота начинает свою работу выставка «На Тихом океане». На вопросы «ЗР» ответил ее автор Валерий ШИЛЯЕВ, известный приморский художник-маринист.

- Валерий Иванович, выставка в преддверии 150-летия Владивостока наверняка не случайна. Что этот город значит для вашего творчества?

- Владивосток играет для меня огромную роль. Именно с него в 1981 г. мне открылся весь Дальний Восток и Приморье. Этот город подарил мне море, дал новую часть жизни, сильно отличающуюся от прежней. Здесь я рос как художник и как человек, ходил в плавания, работая в Дальневосточном пароходстве, и почти что стал профессиональным моряком. Много увидел, узнал, поменял в своей жизни.

Эта выставка завершает определенный период в моей жизни. Для Владивостока экспозиция обновлена с учетом его прошлого, особенно периода 1880-1890 гг. Присутствует рыбацкая тема, и, конечно, классическая «марина». Все самое лучшее.

- Рассматривая ваши картины, задаешься вопросом: «И как это получается?»

- Иной раз и сам не могу объяснить. Это как бы вне творчества. Пожалуй, правильнее сказать – все это от Господа! Чтобы научиться так писать море, я 13 лет был тесно с ним связан. Обошел всю Юго-Восточную Азию. Смотрел. Искал решения. «Пролистал» и изучил всю школу маринистики, созданную до меня начиная с XVI и заканчивая уже XXI веком.

Мне обязательно нужно было изучить этот уже пройденный другими путь. Иначе нельзя сделать новый шаг: все время будет казаться, что ты достигаешь чего-то особенного, а на самом деле оказывается, что это уже пройдено...

- Многие видят в природе это же самое, но передать, как ни стараются, не могут…

- Для этого нужна техника, которую я постоянно искал. Наблюдал, как в море на физическом уровне строится и конструируется вода, из чего она состоит, что собой представляет, откуда в ней берутся свет и отражение. Было трудно постичь все тонкости передачи моря с помощью кисти. Я смотрел, как до меня это делали великие мастера, начиная с Джозефа ТЕРНЕРА. Что-то брал из их опыта, но требовалось и свое умение, свое видение.

И я нашел совершенно оригинальную манеру. За первооснову своего технического замысла я взял «микроволну». Если посмотреть на любую большую волну, то заметно, что она состоит из микроскопических волн, которые складываются, накладываются друг на друга и в итоге создают ее.

Однажды мои наблюдения дали такое впечатление, что микроволна – это один объемный мазок кистью. С тех пор, импровизируя «мазком-микроволной», я этим нетрадиционным способом создаю свою большую волну: не раскрашиваю ее, а конструирую, представляя, какой на самом деле она должна быть. При этом часть моих микроволночек отражает преломляющийся свет. Получается живая картинка всего объема воды. Повторить ее, как и в природе, невозможно. Я сам не могу создать точно то же, что уже сделал. Правильно говорится: «Нельзя войти в одну и ту же воду дважды». Она ежесекундно другая: колышется, живет, даже когда кажется, что она уже «уснула». К импровизационной манере микроволны, по-моему, никто другой пока еще не пришел, и я считаю ее своим ноу-хау.

- Почему море-океан – ваш главный герой?

- Видимо, это не случайно, что я, сугубо маринист, бросил все остальное и сделал для себя эту тему главной. Все живое вышло из воды. В том числе и маринистика, как направление в искусстве… Мы все относимся к воде по-особому. Она никогда не дает повода для отрицательных эмоций – прозрачна, красива, полна тайн и сил. Меня, как и других, тоже всегда тянет к ней.

Маринистика – одно из самых тяжелых направлений пейзажа, потому что маринист должен честно, не «греша», показать воду. В этом и есть обособленность этого направления в искусстве. Наверное, нет ни одного приморского художника, который не пытался бы «писать море», но в основном это не «марины». К ним никак нельзя отнести пейзажи, где лишь чуть-чуть подобрана полоска моря. В «марине» вода является главной темой картины. Важен ее чистый показ. Это очень трудно. А именно такие картины действительно нравятся людям. Они узнают в них «свое море».

Когда недавно я получал свое лауреатство в Москве, то разговаривал на эту тему с первым секретарем Союза художников России Николаем БОРОВСКИМ, и он отметил, что действительно это направление надо выделять. Сейчас создается ассоциация художников-маринистов России.

- Сегодня вас признают лучшим маринистом страны, а верилось ли вам, что удастся достичь этой высоты?

- Всегда считал, что чего-то достигну. Без мечты добиться чего-либо в жизни (а это немножко не то же самое, что приобрести блага), человек просто не творил бы. И когда есть подтверждение, что ты идешь правильным путем и достойно оценен, это дает огромные силы и возможность творить бесконечно. Но оценка – это всегда «маленький аванс». Надо продолжать работать, работать и работать – пока есть силы…

- А долго ли вам приходится работать над картиной, прежде чем становится ясно, что она закончена?

- Это в зависимости от темы. У меня много картин на исторические сюжеты. Над ними я работаю особенно тщательно. А первую историческую идею мне подал бывший тогда начальником музея ТОФ капитан 2-го ранга Виталий САМОЛИЧЕНКО. Я понял, что это та самая «ниша», которая у нас в крае пуста, и начал работать в ней где-то с 1986 года. Для меня это интересно, но иной раз над такой картиной приходится работать годами. Ее надо долго «готовить»: пока рождается замысел, находишь фактический материал, создаешь этюды… Потом все это переносишь на холст. Но и то не всегда на этом останавливаешься. У меня немало авторских повторов темы. Не копий картин, конечно. Но я, например, семь раз писал картины, посвященные судну «Крейсерок». Все они совершенно разные. Когда что-то не удается раскрыть полностью, то хочется попытаться еще раз …

- Удивляет количество созданных вами картин. Не в ущерб качеству…

- Я много работаю. Каждый день, а то и ночью. Я и из Владивостока сбежал от излишне «творческой» среды – люди искусства любят заглянуть в мастерские к коллегам, чтобы попить чаю или просто поболтать... А это расхолаживает. Кстати, все мэтры старались «вырваться». Иван АЙВАЗОВСКИЙ почти безвылазно сидел в Феодосии, Илья РЕПИН – скрывался в Куоккале, Алексей БОГОЛЮБОВ уехал во Францию и т.д.

Художнику необходимо уединение. Суета, тусовки толку не дают. То, что я «сижу» в п. Преображение, дает мне очень многое. Здесь я активно работаю, творю. Рядом – море, прекрасная природа и семья – жена Светлана и сын Дмитрий, создающие мне хорошие условия для работы. Поэтому и работоспособность у меня такая большая.

- Что значит для вас удача?

- Мне везет. Я постоянно встречал и встречаю прекрасных людей. С юных лет они направляли меня, формировали как человека и как художника, помогали. В этом и есть главная удача.

- То есть, вы всегда могли рассчитывать на их поддержку?

- Слава богу. У нас много таких людей, которые не «лезут вперед», и они незаметны. Но среди них есть просто великие! То, что я сейчас представляю собой, и то, чего я добился благодаря им. Но не буду перечислять – для этого надо бы очень много времени.

- А что вы думаете о покупателях своих картин?

- Я знаю почти о всех своих картинах, где они теперь – как за границей, так и у нас в стране. Многие – у великих людей. Я горжусь этим, потому что пытаюсь в них донести красоту господню. И человек приобретает не просто картину, а часть этой красоты, в меру моего скромного таланта перенесенную на холст. Вот и все.

Кроме того, не все работы – ради продажи. Много картин мы просто дарим. Вот и сейчас готовим «Крейсер «Варяг» в дар Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ - от Флота, от города и от нашей семьи. Чтобы всегда помнил о Дальнем Востоке, его проблемах. Кстати, именно эта картина стоит на открытии моего сайта.

Мои работы имеются у многих известных политиков, артистов, писателей. Много их за рубежом. Особенно в Японии. Есть в Южной Корее, США, Польше и других странах. Я рад, что они доходят до людей, которые ценят это искусство, понимают. Знаю, что полотна помогают им и будут долго храниться и радовать, может быть, не одно поколение. В том числе и у нас в Приморском крае.

- И банальный вопрос: какие ближайшие планы?

- К Дню Военно-морского флота намечена творческая встреча с курсантами Морской Академии. Потом – выставка в Испании с акцентом на красоту, историю и экологию океана, который объединяет нас всех – независимо от цвета кожи, религии или языка. Эта идея появилась спонтанно – в связи с «шальной» скважиной в Мексиканском заливе.

Но больше всего хочу сделать небольшой перерыв и отдохнуть от этой «гонки», чтобы «перестроиться». Года два-три, надеюсь, без выставок, чтобы затем показать «немного» другое. Надо собрать новый материал, посмотреть «свежим взглядом» на прежние наработки и на море. И обязательно будут работы в совершенно новом «ключе»...