Стадион «Динамо» поднимает паруса

В современную суперсцену превратится стадион «Динамо» на юбилей Владивостока. Именно там на концерте будет присутствовать глава страны Дмитрий Медведев. Поэтому превратить стадион в поражающую воображение концертную площадку мэр Владивостока Игорь Пушкарев пригласил известного сценографа Бориса Краснова.

Уже 8 месяцев студия «Краснов - Дизайн» работает над проектом оформления стадиона «Динамо» в качестве концертной площадки. Кстати, эта же студия недавно оформляла выставки в Шанхае и в Париже. Знаменитая выставка в Гватемале, где решилась судьба Сочи как столицы Олимпийских игр, тоже их работа.

- Уже пришло более 20 контейнеров оборудования для стадиона «Динамо», начался монтаж конструкций. Сцена будет в виде парусов, размеры - 60 м в длину, 30 м в высоту. Перед сценой установят систему «Акватик шоу» и проекторы, которые будут проецировать картинки с историческими видами Владивостока. Капитальных вложений у нас вышло 80 млн рублей - это свет, звук, сценическое оборудование, - отметил мэр. - И, хотя максимально мы все продумали, все же сыграла роль в итоговой цифре наша удаленность от Москвы. На всем Дальнем Востоке нет такого оборудования, поэтому пришлось платить за доставку, монтаж и проживание специалистов.

Кстати, концерт на стадионе «Динамо» будет сокращен - артисты споют лишь по одной песне. А вот на центральной площади 2,3 и 4 июля (столько дней продлится праздник) те же приглашенные звезды будут петь по несколько песен, как и запланировано. Так что все желающие смогут увидеть любимых артистов.