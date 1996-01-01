Приглашаем всех на сабантуй

26 июня в 12.00 на стадионе «Юбилейный» села Вольно-Надеждинского состоится традиционный сабантуй – уже 18-й национальный праздник татар и башкир Приморья, устраиваемый общественной организацией «ТУГАН ИЛЬ» («Родина»).

Гвоздем программы, как всегда, станет национальная борьба на полотенцах – крящ, победитель которой – батыр – получит главный приз – живого барана. Пройдут и соревнования по перетягиванию каната, подъему гирь, бегу с полными ведрами воды на коромыслах, будут и бег в мешках, лазание по столбу за подарком. Проскачет по стадиону и конная группа. В культурной программе значится выступление профессиональных артистов из Казани и Уфы.

Любой приехавший на Сабантуй может принять участие в его обширной программе, послушать и сам спеть татарские и башкирские песни, посмотреть национальные танцы, на родном языке пообщаться с земляками – хоть на один день окунуться в душевную атмосферу родного народа. Всем женщинам предлагаем для конкурса приготовить национальные блюда.

Праздник с первого дня стал интернациональным для приморцев всех национальностей. Мы сегодня говорим всем «Добро пожаловать!».