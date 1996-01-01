Древо русской войны

22 июня в 17.00, в день начала Великой Отечественной войны, в галерее PORTMAY состоится открытие персональной выставки Олега Подскочина «Призрак атаки», посвященной 65-летию Великой Победы.

Автор – художник большого стиля, но не в узкосоветском понимании этого определения, а в свете классического искусства, которому он остается верен с юности и по сей день, правда, его следование традиции обогащено новейшими художественными открытиями XX века. А другая важнейшая примета его стиля - это имперское мировоззрение, которое всегда, так или иначе, отражалось в отдельных работах, живописных и графических сериях и персональных выставках.

Тема войны созревала в творчестве Олега Подскочина давно. Война ставит перед человеком и целыми нациями не только насущные проблемы спасения, выживания, поражения или победы, но и экзистенциальные, последние вопросы бытия: жизни и смерти, верности и предательства, любви и долга, памяти и прощения… Об этом же говорят и произведения этой выставки. В экспозиции преобладают масштабные сюжетные картины, и среди них триптих «Брошь моей мамы» и диптих «Молчание золотого поля» - произведения, безусловно, знаковые и для творчества Подскочина в целом, и для выставки тем более. Автор, не оглядываясь на изъеденную иронией, беспамятством и цинизмом современность, ставит в центр этих произведений женщину, возрождая образ именно родины-матери, родины-жены и родины-невесты в их традиционном сакральном значении.

На выставке возникает образ Грозного, города, где прошло детство художника. Грозный в работах автора – это окраина империи времен упадка и сна, уголок детского рая, озаренного закатными лучами. Но в каждой картине Грозненской серии живет предчувствие совсем другой грозы, той, что обратила его в руины на рубеже веков во время русско-чеченской войны, и среди этих руин еще долго будут возникать призраки атаки. Так метафора войны на выставке художника начинает оживать и тревожить все новыми мотивами, она разрастается во времени, проникает в современность, принимая очертания мифического древа русской войны.