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«Другой город» Сергея Кирьянова

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

15 июня галерея «Арка» представила жителям и гостям Владивостока вернисаж «Другой город» - фотовыставку работ  Сергея Кирьянова.

Сергей Кирьянов родился в 1966 году в Калининграде. С 1988 года живет во Владивостоке. Окончил Владивостокское  художественное училище. Занимается фотографией более 20 лет.

С 1998 года сотрудничает с полиграфическими издательствами и СМИ. В 1999 году был издан авторский фотоальбом «Владивосток».

Работал в Приморском академическом краевом драматическом театре им. М. Горького художником-бутафором.

Свою третью персональную выставку в галерее «Арка» Сергей Кирьянов назвал «Другой город». Заинтриговать зрителя он не пытается - в экспозиции нет фотографий, представляющих незнакомый, принципиально неузнаваемый Владивосток. Напротив, город видится родным существом, со знакомым соленым дыханием, туманами, линией берега...

И все же название это имеет полное право на жизнь, поскольку, не взирая на устоявшийся образ, у каждого из нас Владивосток вызывает индивидуальные ощущения. Следовательно, у каждого город получается другим.

Выставка будет работать до  27 июня.

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