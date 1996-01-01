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Не любит приморец жить под пятой
Во Владивостоке вышел в свет очередной, уже седьмой, том энциклопедии «Все Приморье: 100 выдающихся сограждан».
Авторы и составители этих книг – приморские журналисты Марина Савченко и Владимир Печорин - находят «героев нашего времени» по всему краю. Поэтому в них равно присутствуют как крупные фигуры, так и те, кого обошла стороной громкая слава, но эти люди заслужили общественное признание за их вклад в развитие Приморья.
Среди тех, кто оказал глубокое воздействие на судьбу края, – многолетний мудрый его «хозяин» Дмитрий Иванович Карабанов, лауреат Ленинской премии Николай Иванович Сазыкин, чье имя носит завод в Арсеньеве. Им посвящены большие очерки.
В новую книгу вошли и портреты выдающихся поэтов Юрия Кашука, Александра Романенко, Геннадия Лысенко, художников Иллариона Палшкова и Владимира Олейникова. Широкий читатель, наверное, впервые познакомится и с такой фигурой, как критик Сергей Филиппович Крившенко, свыше полувека пестовавший литературные силы Дальнего Востока.
В книге представлен большой круг известных приморских спортсменов. Сотни приморских мальчишек мечтают, например, повторить путь прославленного боксера Анатолия Коптева, чемпиона Советского Союза. Откроют книгу – он там рассказывает, что для победы главное...
У этих книг долгая и интересная жизнь. Помимо книжных магазинов они доступны многим тысячам читателей через библиотеки края, их можно найти и в крупнейших книгохранилищах в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Красноярске и даже в библиотеке Конгресса США.
Редактор книг Владимир Печорин отмечает:
- Так получилось, что книга «о лучших людях» сама собой стала превращаться в исследование характера приморского рода. В приморцах столько заложено… Например, школьники, увлекающиеся историей, читают про каких-то древних Кантакузенов: в Византии был даже такой император, представители этого рода служили и в России. И вдруг оказывается, что заслуженный строитель России Дамир Васильевич Кантакузен, командовавший в свое время трестом «Примортрансстрой», - их потомок, а его прадед, полковник Преображенского полка, пал смертью храбрых на Бородинском поле…
Вырисовывается и особый характер жителя нашего края. Исторически не любит приморец причисления себя к «массе». Поэтому не свойственно ему характерное для массы качество – инертность, стадное подчинение. Наши люди независимы, самолюбивы, всегда готовы отстаивать свои интересы. Не любит приморец жить под пятой одной силы, пусть даже и называет она себя государством. Ничего не попишешь, - такой характер…
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