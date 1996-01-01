www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.5 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 92.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Не любит приморец жить под пятой

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке вышел в свет очередной, уже седьмой, том энциклопедии «Все Приморье: 100 выдающихся сограждан».

Авторы и составители этих книг – приморские журналисты Марина Савченко и Владимир Печорин - находят «героев нашего времени» по всему краю. Поэтому в них равно присутствуют как крупные фигуры, так и те, кого обошла стороной громкая слава, но эти люди заслужили общественное признание за их вклад в развитие Приморья.

Среди тех, кто оказал глубокое воздействие на судьбу края, – многолетний мудрый его «хозяин» Дмитрий Иванович Карабанов, лауреат Ленинской премии Николай Иванович Сазыкин, чье имя носит завод в Арсеньеве. Им посвящены большие очерки.

В новую книгу вошли и портреты выдающихся поэтов Юрия Кашука, Александра Романенко, Геннадия Лысенко, художников Иллариона Палшкова и Владимира Олейникова. Широкий читатель, наверное, впервые познакомится и с такой фигурой, как критик Сергей Филиппович Крившенко, свыше полувека пестовавший литературные силы Дальнего Востока.

В книге представлен большой круг известных приморских спортсменов. Сотни приморских мальчишек мечтают, например, повторить путь прославленного боксера Анатолия Коптева, чемпиона Советского Союза. Откроют книгу – он там рассказывает, что для победы главное...

У этих книг долгая и интересная жизнь. Помимо книжных магазинов они доступны многим тысячам читателей через библиотеки края, их можно найти и в крупнейших книгохранилищах в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Красноярске и даже в библиотеке Конгресса США.

Редактор книг Владимир Печорин отмечает:

- Так получилось, что книга «о лучших людях» сама собой стала превращаться в исследование характера приморского рода. В приморцах столько заложено… Например, школьники, увлекающиеся историей, читают про каких-то древних Кантакузенов: в Византии был даже такой император, представители этого рода служили и в России. И вдруг оказывается, что заслуженный строитель России Дамир Васильевич Кантакузен, командовавший в свое время трестом «Примортрансстрой», - их потомок, а его прадед, полковник Преображенского полка, пал смертью храбрых на Бородинском поле…

Вырисовывается и особый характер жителя нашего края. Исторически не любит приморец причисления себя к «массе». Поэтому не свойственно ему характерное для массы качество – инертность, стадное подчинение. Наши люди независимы, самолюбивы, всегда готовы отстаивать свои интересы. Не любит приморец жить под пятой одной силы, пусть даже и называет она себя государством. Ничего не попишешь, - такой характер…

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru