«Восточный форпост» посвящен Дню России

11 и 12 июня 2010 года во Владивостокском Доме офицеров флота Приморская краевая общественная организация ветеранов боевых действий «Контингент» совместно с командованием Тихоокеанского флота и при поддержке администраций Приморского края и города Владивостока проводят 3-й фестиваль патриотической песни «Восточный форпост», посвященный Дню России.

Конкурсная часть и отбор исполнителей на гала-концерт будет проводиться 11 июня 2010 года, а 12 июня в 12.00 состоится гала-концерт и церемония награждения победителей.

На гала-концерт и церемонию награждения победителей 12 июня в 12.00 приглашаются все желающие. Вход свободный.

Как сообщил С.К. Кондратенко, председатель Приморской краевой общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент», «особыми призами будут награждены победители конкурсной программы за исполнение лучших песен о Великой Отечественной войне и о городе Владивостоке».