О любви к морю на литературном русском

112 красивых, трогательных и очень искренних работ было представлено на Международный конкурс сочинений о море на русском языке, объявленный МГУ им. Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО в честь Года моряка и 120-летия морского образования в Приморье.

Торжественное подведение итогов состоялось на прошлой неделе, а выделенный для церемонии зал главного корпуса оказался переполнен: конкурсанты и их болельщики съехались со всех уголков края.

В каждой из номинаций, а всего их было десять - «Стихи о море», «Огненные рейсы Великой Отечественной», «Сыны морской державы», «Я и море», «Отблески морской истории в географии Приморья», «Морские традиции моей семьи» и т.д. – предстояло определить своего победителя. География участников оказалась весьма широка – Чугуевка и Славянка, Тихоречное и Дальнегорск, Посьет и Хасан, Лесозаводск и Анучино, Арсеньев и Хабаровск… А еще Далянь, Харбин, Хуньчунь… Уровень сочинений тоже оказался весьма высоким, а сами работы – очень разноплановыми: фундаментальными и лиричными, в форме фантастических рассказов и ироничных стихотворений… Жюри оказалось сделать выбор непросто.

«Сегодня принято ругать молодое поколение, мол, молодежь пошла совсем не та, что раньше, - начала свое выступление председатель оргкомитета конкурса, зав. кафедрой русской филологии Института Восточной Азии Морского государственного университета им. Г.И. Невельского Ирина ТРУСОВА. – Это неправда. Сегодня в этом зале собралась та самая молодежь – умная, эрудированная, талантливая, творческая… Спасибо вам за вашу искренность, за ваш интерес к русскому языку и бесконечную любовь к морю и людям, связавшим с ним свои жизни».

Ребята поднимали в своих работах самые разные темы: рассказывали о родных и близких, положивших жизнь служению море, делали очень трогательные лиричные зарисовки, поднимали серьезные, совсем не детские проблемы… Восьмиклассник СОШ №28 Артем МАЧТАКОВ, например, в форме рэпа обратился к проблеме экологии:

«Мы тонем в грязи

или собственных отходах,

Очнитесь, люди!

С этого не вырастут доходы!

Морские рыбы в мазуте тонут,

Родные берега, как тихий омут…

Его и морем-то не назовешь,

Можно спокойно говорить: «ЛОЖЬ»…».

«Помимо того, что представленные на суд жюри работы демонстрируют мощный творческий потенциал участников, они еще и популяризируют профессию моряка (а это тяжелейший труд!), за что отдельное спасибо», - поблагодарил ребят проректор по международным связям МГУ им. НЕВЕЛЬСКОГО Вадим ГАПОНЕНКО. Большую поддержку в проведении конкурса оказали Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы и Дальневосточный филиал фонда «Русский мир». Более того, в скором будущем планируется выпуск сборника конкурсных работ.

“Это очень символично, что этот конкурс состоялся накануне юбилея Владивостока, ведь именно благодаря морю был основан город-порт, - заметил директор дальневосточного отделения фонда “Русский мир”, Президент Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Александр ЗУБРИЦКИЙ. – Очень порадовал высокий интерес школьников и студентов к русскому языку, и мы обязательно будем поддерживать это мероприятие и в будущем. Во всем мире люди, в совершенстве владеющие родным - литературным - языком, входят в элиту общества. Будем растить элиту».

После награждения ребята отправились в музей МГУ и в специальный «тренажерный» зал: постоять на точной копии “капитанского мостика” и побывать в машинном отделении – редкая возможность и мечта любого мальчишки, воспевшего труд моряка.