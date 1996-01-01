www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

О любви к морю на литературном русском

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

112 красивых, трогательных и очень искренних работ было представлено на Международный конкурс сочинений о море на русском языке, объявленный МГУ им. Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО в честь Года моряка и 120-летия морского образования в Приморье.

Торжественное подведение итогов состоялось на прошлой неделе, а выделенный для церемонии зал главного корпуса оказался переполнен: конкурсанты и их болельщики съехались со всех уголков края.

В каждой из номинаций, а всего их было десять - «Стихи о море», «Огненные рейсы Великой Отечественной», «Сыны морской державы», «Я и море», «Отблески морской истории в географии Приморья», «Морские традиции моей семьи» и т.д. – предстояло определить своего победителя. География участников оказалась весьма широка – Чугуевка и Славянка, Тихоречное и Дальнегорск, Посьет и Хасан, Лесозаводск и Анучино, Арсеньев и Хабаровск… А еще Далянь, Харбин, Хуньчунь… Уровень сочинений тоже оказался весьма высоким, а сами работы – очень разноплановыми: фундаментальными и лиричными, в форме фантастических рассказов и ироничных стихотворений… Жюри оказалось сделать выбор непросто.

«Сегодня принято ругать молодое поколение, мол, молодежь пошла совсем не та, что раньше, - начала свое выступление председатель оргкомитета конкурса, зав. кафедрой русской филологии Института Восточной Азии Морского государственного университета им. Г.И. Невельского Ирина ТРУСОВА. – Это неправда. Сегодня в этом зале собралась та самая молодежь – умная, эрудированная, талантливая, творческая… Спасибо вам за вашу искренность, за ваш интерес к русскому языку и бесконечную любовь к морю и людям, связавшим с ним свои жизни».

Ребята поднимали в своих работах самые разные темы: рассказывали о родных и близких, положивших жизнь служению море, делали очень трогательные лиричные зарисовки, поднимали серьезные, совсем не детские проблемы… Восьмиклассник СОШ №28 Артем МАЧТАКОВ, например, в форме рэпа обратился к проблеме экологии:

«Мы тонем в грязи

или собственных отходах,

Очнитесь, люди!

С этого не вырастут доходы!

Морские рыбы в мазуте тонут,

Родные берега, как тихий омут…

Его и морем-то не назовешь,

Можно спокойно говорить: «ЛОЖЬ»…».

«Помимо того, что представленные на суд жюри работы демонстрируют мощный творческий потенциал участников, они еще и популяризируют профессию моряка (а это тяжелейший труд!), за что отдельное спасибо», - поблагодарил ребят проректор по международным связям МГУ им. НЕВЕЛЬСКОГО Вадим ГАПОНЕНКО. Большую поддержку в проведении конкурса оказали Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы и Дальневосточный филиал фонда «Русский мир». Более того, в скором будущем планируется выпуск сборника конкурсных работ.

“Это очень символично, что этот конкурс состоялся накануне юбилея Владивостока, ведь именно благодаря морю был основан город-порт, - заметил директор дальневосточного отделения фонда “Русский мир”, Президент Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Александр ЗУБРИЦКИЙ. – Очень порадовал высокий интерес школьников и студентов к русскому языку, и мы обязательно будем поддерживать это мероприятие и в будущем. Во всем мире люди, в совершенстве владеющие родным - литературным - языком, входят в элиту общества. Будем растить элиту».

После награждения ребята отправились в музей МГУ и в специальный «тренажерный» зал: постоять на точной копии “капитанского мостика” и побывать в машинном отделении – редкая возможность и мечта любого мальчишки, воспевшего труд моряка.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru