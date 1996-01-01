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Владивосток стал патриотической песней

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Подведены итоги конкурса песен о Владивостоке, посвященного 150-летию нашего города, который стартовал в марте 2010 года.

Гран-при жюри присудило патриотической песне «Владивосток» («Под флаг российский щитом встаёт…»), автор слов - Иван Шепета, музыки - Владимир Корсунский.

Первое место занимает лиричный «Вальс адмиральского парка», слова Александра Бурнаевского, музыка Анатолия Тихонова. Второй стала композиция поэта Бориса Лапузина на музыку Владимира Ларионова «Владивостокский вальс». Третье место члены жюри отдали молодежной песне «Светланка - улица» Ивана Шепеты на музыку Владимира Корсунского.

Напомним, что в конкурсе, организованном управлением культуры администрации г. Владивостока, приняли участие около 60 композиций 23-х авторов. 3-4 июля 2010 года на городских мероприятиях, посвященных празднованию 150-летия Владивостока, состоится вручение наград. За лучшие работы победителям будут присуждены звания лауреатов и дипломантов конкурса с вручением дипломов и памятных призов.

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