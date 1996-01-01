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Премию «Экзерсис» получили лучшие танцоры Приморья

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Федерация танцевального спорта Приморского края подвела итоги прошлого танцевального сезона и назвала победителей в целом ряде номинаций. Вручение премии «Экзерсис» прошло на конкурсе «Ласточка», который состоялся в минувшие выходные во Владивостоке.

Напомним, что ежегодная национальная премия «Экзерсис» была создана в России еще в 1995 году и с тех пор ежегодно вручается выдающимся спортсменам, танцевально-спортивным клубам, тренерам и функционерам за достижения в танцевальном спорте. Региональные Федерации танцевального спорта в рамках национальной премии проводят свои конкурсы и награждают лучших из лучших.

Итак, по итогам 2009 г. лучшим клубом Приморья был признан Владивостокский танцевально-спортивный клуб «Радость» (руководители Галина и Алексей ХАРИТОНОВЫ), лучшим турниром – «Бархатный сезон-2009» (Фокино), а титул «Легенда танцевального спорта» был присвоен Президенту Федерации танцевального спорта Приморского края Наталье АНДРЕЕВОЙ.

Были отмечены и самые выдающиеся спортсмены Приморья. Во взрослой возрастной категории лауреатами премии «Экзерсис-2009» стали Денис ПОПОВ и Ирина ЧЕРНОВА («Данс-Лидер», Владивосток). Среди детских пар лауреатами стали Денис ЛЕЛИН и Виктория ЛИТВИНОВА из находкинского клуба «Надежда». В категории «Юниоры» лучшей парой сезона были признаны Никита ТЕРЕШИН и Полина ПУСТОВАЛОВА (ансамбль «Улыбка»).

По словам вице-президента Федерации танцевального спорта Приморского края, заслуженного работника культуры РФ Владимира ТЮРИНА, премия присуждается по итогам участия пары в конкурсах различного уровня – краевого, регионального, российского и международного. Если пара на протяжении года стабильно является победителями крупных краевых и региональных турниров, то она становится лауреатом премии «Экзерсис». Например, в 2009 г. Никита Терешин и Полина Пустовалова приняли участие более чем в 20 конкурсах спортивного бального танца, завоевали титул чемпионов Дальнего Востока по европейской программе танцев, стали бронзовыми призерами ДФО по 10 танцам, а также неоднократно становились победителями чемпионатов и первенств Приморского края. Кроме этого, они приняли участие в крупнейших российских соревнованиях, которые проходили в Иркутске, Сочи, Москве, Уфе. Сегодня спортсмены включены в сборную команду Приморского края, которая 24-27 июня примет участие международном конкурсе по спортивным танцам «Виват, Россия!» в Олимпийском Сочи.

Несмотря на то, что Федерация танцевального спорта Приморья подвела итоги прошлого года, танцевальный сезон 2010 не завершен – ведь главное событие года еще впереди. Во всех клубах Приморского края идет активная подготовка к ХХ Международному фестивалю спортивного танца «Звезды Приморья-2010», который пройдет во Владивостоке 4 июля. Кстати, несколько лет назад именно этот турнир был признан лучшим не только в регионе, но и в России и был удостоен всероссийской национальной премии «Экзерсис». Фестиваль этого года будет юбилейным, поэтому в программе участников и гостей ждет масса приятных сюрпризов, о которых «ЗР» расскажет в следующих номерах.

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