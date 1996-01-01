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Ростральную колонну Владивостока реставрируют к юбилею
Ростральная колонна Владивостока на 28-м километре на въезде в город оделась в строительные леса. С расширением федеральной трассы стела попала между строящихся дорог, и по городу поползли слухи, что памятник переедет. Тем более, монументальное произведение скульптора В. ЗВЕРЕВА и архитектора Л. СТОЛЯРЕВСКОГО было изготовлено к 100-летию Владивостока и давно нуждалось в реставрации. Никаких глобальных изменений памятник регионального значения не претерпит, сообщил газете «Владивосток» начальник отдела охраны историко-культурного наследия управления культуры администрации Владивостока Евгения ИВАНЕНКО: «Мы планируем восстановить скульптуру моряка-тихоокеанца, модель транспорта «Манчжур» и всех недостающих деталей и элементов памятника, обновить надпись на постаменте». Все реставрационные работы проводит хабаровская компания ООО «Вэлфер». Она же занимается и другими объектами Владивостока.
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