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"Ночь музеев" потрясла Владивосток

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

15 мая с 20.00 до часу ночи Владивосток окунулся в сказку. В нашем городе такое мероприятие, как "Ночь музеев", прошло в пятый раз. Музеи приморской столицы радовали потрясающими выставками, зажигательными выступлениями и уникальными "штучками".

"Ночь музеев" - одно из самых любимых мероприятий в нашем городе. За пять лет его проведения владивостокцы уже успели прочувствовать весь драйв и сказочную энергетику этого чуда. В прошлом году мероприятия "Ночи музеев" посетили более десяти тысяч человек! Да и в этом году желающих посетить музеи нашего города оказалось ничуть не меньше.

Чем же нас порадовала "Ночь музеев" 2010? Во-первых, в этом году она проходила под девизом "Только вперёд!"

- В скором времени Владивосток будет принимать саммит АТЭС, - объяснила выбор такого девиза Светлана МОСКВИТИНА, ученый секретарь музея имени Арсеньева, - а ведь общеизвестно - они проходят только в больших городах. Поэтому мы решили помечтать о движении вперед.

Особая энергетика и тематика у каждого музея своя. Например, в музее боевой славы пограничного управления всех желающих бесплатно кормили солдатской кашей. Далее на импровизированной сцене прошли выступления офицеров-пограничников и различных ансамблей. В доме-музее В.К. Арсеньева гостей праздника развлекал диджей, виртуозно исполняя самые зажигательные хиты. Также тут прошла фотовыставка "Современный образ Японии". А вот музей имени В.К. Арсеньева удивил различными инсталляциями, потрясающими выставками и частичкой Франции. На втором этаже любой желающий мог не только полюбоваться фотографиями Парижа и Эйфелевой башни, но и приобрести их в личную коллекцию. А на входе в музей жителей и гостей Владивостока развлекали различные музыкальные коллективы, такие как "Посторонним В.", "Дубль V", "Пепел Збей" и др.

Далее двигаемся в конец "музейного квартала" (так условно называют территорию от дома-музея Арсеньева до дома-музея семьи Сухановых). Дом-музей Сухановых этой ночью стал домом фотовыставок: "Проба пера", "Владивосток как...", "Цветы в цвете". Это было похоже на огромное хранилище различных фото, которые впитали в себя всю энергетику своего фотографа, его идею, мысли и чувства. Непередаваемое ощущение рождалось в душе при взгляде на эти фотографии. В общем, на это стоило посмотреть.

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