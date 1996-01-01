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"Время перемен"
Никакого фотошопа. Все построено исключительно на высочайшем профессионализме фотохудожника и ювелирной работе с оптикой. Очень тонко, грамотно и честно. В результате родной и до боли знакомый город предстает в совершенно новом облике.
Накануне юбилея приморской столицы в книжных магазинах города появилась новинка - фотоальбом "Владивосток. Время перемен", выпущенный известным приморским фотокорреспондентом и фотохудожником Анатолием ЕШТОКИНЫМ.
Его творческая биография началась в 1964 г. на Байкале, но профессиональное становление происходило уже во Владивостоке: в 1966-м его призвали в армию и отправили в приморскую столицу, ставшую второй родиной. "Боевая вахта", краевая партийная газета, 25-летний стаж на посту собкора АПН во Владивостоке... - результаты более чем 40-летней плодотворной работы превратились в богатейший фотоархив, которым располагает Анатолий Андреевич. Но он умышленно отказался от его "цитирования" в новом проекте (к слову, это уже тридцатая книга фотохудожника, чей талант востребован не только в Приморье, но и на территории всего Дальнего Востока). Задача, которую он поставил в фотоальбоме "Время перемен", - показать позитивную динамику современного Владивостока, который сегодня меняется буквально на глазах, и помочь читателю ощутить биение его "сердца". Поэтому все представленные в книге фотографии - а их около трехсот - не позднее 2009 года.
Вообще же работа над проектом заняла полтора года, за это время была тщательно продумана и отшлифована концепция, сделано более тысячи фотоснимков, для получения которых использована специальная автотехника и даже вертолет (автор трижды поднимался на высоту около 500 метров, чтобы снять панорамные виды города), проанализирована и обработана масса официальной информации от администраций города Владивостока и Приморского края, а также Приморскстата. В результате получилось не просто подарочное издание и не столько красивый фотоальбом, а полноценная книга, очень информативная, логично структурированная, представляющая собой стройный, красочный и при этом очень теплый рассказ о сегодняшнем дне любимого города. (А перевод на английский язык, безусловно, делает ее хорошим подарком для иностранных гостей).
Кстати, этот проект не просто авторский, но еще и семейный: в работе над ним Анатолию Андреевичу помогали супруга - Лидия ШУБИНА, написавшая текст, и сын - Алексей ЕШТОКИН, подготовивший дизайн и верстку. И это сыграло немаловажную роль: творческий союз не просто близких по духу, а любящих, родных людей вылился в особую - добрую и очень позитивную энергетику, которой наделена книга.
Примечательно, что ее удивительная, тонкая лиричность передана вовсе не через литературно-художественные обороты (напротив, книга насыщена фактурой об административном и территориальном устройстве, транспортной инфраструктуре, архитектурном облике, саммитовских стройках…). Об отношении автора к любимому городу очень эмоционально рассказывают главные "персонажи" - фотографии, позволяющие иначе взглянуть на хорошо знакомые улицы города, переосмыслить известные события…
"Интеграция России в мировое экономическое пространство делает Владивосток главной площадкой для реализации государственной политики в регионе, и мне очень хотелось показать потенциал города, - говорит Анатолий Ештокин. - В XXI век он вошел как динамично развивающийся город, его новой визитной карточкой стали строительные краны, возвышающиеся над ним во всех направлениях". Поэтому в фотоальбоме немало уникальных снимков - от первого взрыва при строительстве тоннеля в районе фуникулера до четкой хронологии прочих саммитовских строек.
Вообще же Владивосток предстает в нем очень разным - мечтательно-романтичным и официально-деловым, гостеприимным и азартным, спортивным и бесшабашным, трогательно-беззащитным и очень трудолюбивым… Отличное качество полиграфии очень точно передает сочные краски официального символа города - багульника, огни салютов, нежное цветение лотосов на Океанской, осеннее буйство красок шаморовской трассы, зимнее величие Ботанического сада, пульс ночной жизни города, обманчивую покорность и безудержную силу морской стихии…
…Накануне юбилея приморской столицы в ее адрес будет сказано немало теплых и красивых слов - чиновниками всех уровней, бизнесменами, деятелями науки и искусства и простыми горожанами... Анатолий ЕШТОКИН высказался первым, сделав очень красноречивое и искреннее признание влюбленного во Владивосток фотохудожника.
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