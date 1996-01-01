"Сегодня говорят" лучше всего в Хабаровске

Радио "Восток России" - трижды победитель фестиваля "Вместе радио" в Дальневосточном федеральном округе! В истории хабаровского радиовещания такого еще не было, когда в трех из четырех номинаций лучшей стала одна радиостанция. Так, ток-шоу "Сегодня говорят" заняло сразу два призовых места - первое и третье в номинации "Ток-шоу". В Дальневосточном этапе фестиваля "Вместе радио", который проходил во Владивостоке с 21 по 22 апреля, приняли участие радиостанции из Якутска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Владивостока. В общей сложности 61 программа была представлена на суд экспертов. Теперь "Восток России" будет представлять округ на фестивале в Москве, который пройдет 26-27 июня.