"Пигмалион" определил победителей

50 коллекций были отобраны строгим профессиональным жюри XVII конкурса молодых дизайнеров "Пигмалион" для финального показа на подиуме в театре "Андеграунд" 17 апреля.

На этот раз конкурсантов оценивали 9 экспертов, среди которых был постоянный член жюри, директор Владивостокского художественного училища Николай ТИМОФЕЕВ, представители вузов из Хабаровска и Благовещенска, доценты кафедры сервиса и моды ВГУЭС Ольга ДАНИЛОВА, Татьяна КРАВЦОВА, Татьяна ЗАЙЦЕВА, лауреаты "Пигмалиона" прошлых лет, ныне известные модельеры Василина МАЗУР и Наталья ЦВЕТАЕВА. Председателем жюри стала специально прибывшая из Москвы почетная гостья - Ирина КРУТИКОВА, дизайнер с 40-летним профессиональным стажем, обладательница целого ряда титулов, о многом говорящих тем, кто знаком с индустрией моды.

В этот раз для участия в московском фестивале моды "Русский силуэт" была рекомендована коллекция студентки ВГУЭС Анны АНДРИЯШ "Параллели". А еще три участника - студенты ВГУЭС Станислав ЗАГАРИН и Анастасия ФОМИНА, а также студентка Благовещенского технологического колледжа Анна МЫШАСТАЯ - выиграли рекомендацию к участию в фестивале моды "Губернский стиль", который пройдет в начале мая в Воронеже. Кроме того, студентка ВГУЭС Татьяна РУМЯНЦЕВА, автор коллекции Phoby, стала претенденткой на получение премии приоритетного национального проекта "Образование".