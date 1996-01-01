В Комсомольске из кинотеатра сделают музей

В Комсомольске-на-Амуре продолжается реконструкция кинотеатра "Комсомолец". Как сообщили в администрации города, накануне была завершена разработка первого этапа плана реконструкции здания бывшего кинотеатра "Комсомолец" под краеведческий музей. Уже проведено обследование грунтов вокруг здания, и в начале лета стартуют работы по укреплению фундамента. Кроме того, уже начата разработка второго этапа плана реконструкции.