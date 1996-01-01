Министр культуры России призвал уважать и сохранять букву "Ё"

Глава Министерства культуры России Александр Авдеев заявил, что буква "Ё" украшает русский язык и делает его богаче, сообщает BBC.

"Однако мы сами виноваты в том, что она исчезает, потому что не ставим эти две точки", - отметил министр.

Выступая в ходе официального визита в Токио, Александр Авдеев призвал носителей русского языка начинать с себя и не лениться ставить над буквой точки.

"Правильно поступают те, кто их ставит", - сказал Авдеев.