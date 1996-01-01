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Охота на век
Сегодня на центральном кладбище города Владимира состоятся похороны нашего выдающегося земляка Валерия Юрьевича ЯНКОВСКОГО (1911 - 2010 гг.).
От Приморья в церемонии прощания с Янковским примет участие организатор культурно-социального фонда имени Янковского, праправнук вольного шкипера Ф. ГЕКА Леонид ВАСЮКЕВИЧ. Он доставит во Владимир пакет с приморской землей.
Янковский был помечен печатью жизни. Так же, как и его дед, Михаил Иванович Янковский - потомственный шляхтич, лишенный гражданских прав и высланный в Сибирь в 1863 году за учинение польского бунта. История рода Янковских уходит бог знает в какие времена! Ее начинали писать на свитках пергамента, задолго до знаменитой Грюнвальдской битвы. Время не сохранило имя первого летописца рода Янковских, зато нам известно имя его сегодняшнего биографа. Это представитель третьего поколения русской ветви рода - Валерий Юрьевич Янковский. Автор блистательных семейных саг - "Нэнуни - четырехглазый", "Полуостров", "Долгое возвращение", "От Гроба Господня до Гроба Гулага" и т.д. География документальной прозы Валерия Янковского разместилась в пространстве истории Дальнего Востока и мира его природы.
Янковские - предприниматели, исследователи и хозяйственники. Рыцари приморской и маньчжурской охоты. Основатели пантового оленеводства, коннозаводчики, практики-женьшеневоды. Их владения на Сидеми - образец успешности и предприимчивости. Хозяйственная деятельность Янковских принесла им широчайшую известность в России, Маньчжурии, Корее, Японии. Янковские вошли в список самых известных охотников мира. Они охотились в Уссурийской тайге, за Маньчжурскими сопками, организовывали сафари в Корее. В Корее Янковские сумели создать хозяйство взамен уничтоженного новой властью России в 1922 году.
Валерий Юрьевич, внук своего знаменитого деда и сын не менее удачливого предпринимателя Юрия Михайловича Янковского, поднял перчатку, брошенную ему судьбой. Он вышел на поединок с веком, как выходят охотиться на крупного зверя. С мужеством и непреклонной верой в исход схватки.
Жизнь жестоко испытывала его. Терял и заново обретал Родину. В годы войны вступил в 25-ю Красную Армию, воевавшую в Корее. Был репрессирован. Без малого 10 лет кайлил магаданскую мерзлоту. Освободившись, начал писать. Стал писателем-документалистом. История рыцарского рода Янковских и охота - вот темы его литературных трудов.
Он охотился на век, пытаясь понять ход исторического времени, держа его под прицелом своего винчестера все долгие 99 лет своей жизни. Он хотел жить и умереть на Сидеми. Не получилось. Из-за нездоровья сына пришлось покинуть Приморье и поселиться во Владимире. Но не было в жизни Валерия Юрьевича дня, чтобы он мысленно не провел его на Сидеми. На охотничьих тропах полуострова, ведомый тенью своего легендарного деда или охотившегося в этих местах Н. ПРЖЕВАЛЬСКОГО.
Точно так же, как и Н. Пржевальский, Валерий Юрьевич любил в своей жизни три вещи: природу, охоту и свободу. Первое, о чем он начал думать, оказавшись за колючкой Гулага, - о побеге. Он и совершил его, держа курс от Тавричанской пересылки в сторону Синих Маньчжурских гор.
Янковский опишет побег в сильной и строгой документальной строке. Как и все, что выйдет из-под его пера. Заслуги Валерия Юрьевича перед дальневосточным краеведением будут отмечены выходом библиографического сборника "Валерий Янковский", изданного ПГПБ им. А.М. Горького в популярной серии "Краеведы Приморья".
Его связи с краем выльются в обширнейшую переписку с Обществом изучения Амурского края, членом которого он продолжал оставаться все эти годы, с Ассоциацией корейских организаций Приморья (корейский он знал в совершенстве, посвятил Корее многое из написанного). Сегодня известный сеульский профессор Чон Сонхва пишет монографию о Янковских и живо интересуется всем, что издается по этой теме в России.
Редкий день, прожитый Валерием Юрьевичем во Владимире, не обходился без звонка или писем из Владивостока. Он консультировал. Вспоминал. Комментировал. Советовал. В последние годы оживились его связи с кругом близких ему по эмиграции людей.
Он жил в России как человек мира, оставаясь в душе патриотом Сидеми - единственного места на земле, где он был готов безвыездно прожить жизнь, ибо Сидеми в его представлении было центром мироздания. Вот почему весь остаток своих дней Валерий Юрьевич проводил в заботах об организации Фонда имени его деда - М. Янковского и создании на мемориальной земле полуострова музея первопроходцев- землеустроителей.
Отдел краеведения Приморской государственной публичной библиотеки им. А.М. Горького стал его штаб-квартирой. Звонки и письма во Владимир вошли в рабочее расписание отдела. Вместе с Фондом Янковского и Ассоциацией корейских организаций Приморья мы начинали думать о грядущем 100-летии Валерия Юрьевича.
Были планы отметить его широко. Янковский не представлял себе смерти в постели. Он умер, занимаясь на перекладине. Начинался сезон охоты, и он готовился встретить очередной охотничий сезон в хорошей спортивной форме.
Он выиграл свою схватку с немилосердным веком. Ему было ведомо чувство обретенной свободы. Той свободы, что внутри тебя. Теперь это чувство свободы стало абсолютным. Он растворился в ней, как растворяются живущие в природе люди, становясь деревом, листвой или травой.
Валентин ПАК, руководитель Ассоциации корейских организаций Приморского края, Александр БРЮХАНОВ, директор ПГПБ им. А.М.Горького, Леонид ВАСЮКЕВИЧ, учредитель некоммерческого социально-культурного фонда им. Янковского.
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