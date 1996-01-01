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У "Артэтажа" юбилей
Официальный юбилей "Артэтажа" 12 апреля, реально же артэтажные дела начались весной 1989 года, а в 90-м была оформлена концепция Музея современного искусства во Владивостоке.
Как рассказал "ЗР" Александр ГОРОДНИЙ, основатель и директор музея, толчком к появлению "Артэтажа" была идея "вытащить из мастерских" работы современных приморских художников, собрать на одной территории для последующих показов населению, привлекая внимание остального мирового худсообщества. На оформление документов, на поиски помещения ушел год.
Первым местом прописки "Артэтажа" был Краевой театр молодежи (ТЮЗ), здесь же состоялась и первая выставка. Но вскоре экспозицию из "молодежки" выбросили на улицу, отдав предпочтение щедрому арендатору, иностранной телекомпании. После чего "Артэтаж", тогда еще галерея современного искусства, перебрался на первый этаж здания краевой администрации, где не без проблем просуществовал 10 лет. Видимо, не без поддержки тогдашних губернаторов Владимира КУЗНЕЦОВА и Евгения НАЗДРАТЕНКО.
- Наздратенко, может и не разбирался в изобразительном искусстве, но понимал, что культуру надо поддерживать. Евгений Иванович бывал на открытии выставок и тащил за собой вице-губернаторов. После Наздратенко у нас не было ни одного начальника от культуры края, хотя я их постоянно приглашаю. В прошлом году я пригласил нового начальника управления культуры города, купил пирожные, мороженое… Где она? Все растаяло… Готовлю новые порции, - рассказывает Александр Городний.
В столице Приморья музеи и галереи изобразительного искусства, как государственные, так и частные, можно по пальцам пересчитать. Поэтому сам бог велел музейщикам "дружить домами" и поддерживать друг друга. Хотя бы добрым словом. Чем могут, тем и помогают друг другу.
А вот представители управления культуры администрации Владивостока, а также департамента культуры администрации Приморского края на чествовании "Артэтажа" замечены не были... Видимо, Городний прав, владивостокский музей современного искусства им не нужен, а государственная поддержка искусства - не более чем громкая и красивая фраза, которой любят козырять чиновники всех мастей. Прав он и в том, что сейчас, когда государство экономит на культуре, должен заработать механизм спонсорской, меценатской помощи, общественных фондов и прочее.
"Подобные примеры были в России у царя-батюшки, есть и сегодня в цивилизованных странах. Надо так сделать, чтобы очередь стояла в помощь нуждающимся и одаренным. Что сегодня получается? Например, во Владивостоке, просишь ничтожную сумму в банке или у солидной компании на афишу, буклет к выставке "Молодые художники Приморья", те отвечают, что хотим поддержать, но не вправе. Потому что Москва денег на это нам не предоставляет… Получается, что без Москвы тут и не пукнуть" (из письма А. Городнего в Госдуму к проекту закона "Об изобразительном творчестве в РФ").
…Сегодня "Артэтаж", обосновавшийся в здании ДВГТУ на ул. Аксаковской, 12, является структурным подразделением Дальневосточного государственного технического университета. Александр Иванович благодарен бывшему ректору ДВГТУ Геннадию Турмову и нынешнему Анвиру Фаткулину за место Быть.
Тем не менее Городнего такое положение не устраивает. По его словам, "это гуманитарная жертва в сегодняшней концепции университета".
- Технический университет - это хорошо. Но у него другие цели, образовательные, с доминантой на техническое творчество, хотя по сегодняшним меркам могли бы быть и совершенно приемлемы. Недаром где-то в 2005 г. между нами был даже подписан договор с Сорбонским университетом о взаимной работе в области искусств. По сей день получаю от них массу информации на этот счет. А меня здесь приютили как бы по-человечески. На самом деле все должно быть по-другому. Моя цель - это стабильный музей со штатом, программой и т.п., то есть сохранять и приумножать современное. И чтобы это было стабильно, как слово "Владивосток", - говорит Александр Городний, и с ним нельзя не согласиться.
- В теперешних позициях были предложения открыть музей на острове Русском на территории будущего федерального университета. Департаменты искусств есть во всех приличных университетах.. Без культуры вчерашней и "тудэшней" в университетах не обойтись. Это догма. Делал я предложение, где ответы, понимание? Чем я сейчас занимаюсь - это сотая, тысячная часть того, что необходимо для сохранения, изучения, подачи и представления современного искусства во Владивостоке. Мне бы хотелось, чтобы Владивосток не подыхал, чтобы здесь нормально жили люди. И не уезжали, а наоборот, приезжали и везли добро свое. А мы его будем здесь представлять и сохранять. Хотелось бы жить не только 2012 годом, но и тринадцатым и так далее. Конечно, хорошо сохранять былое, но… А нынешнее мы теряем, - говорит Александр Иванович, признавая, что эти 20 лет живет в ненормальной ситуации".
К слову, сегодня весь штат "Артэтажа" - это его директор и уборщица-смотритель.
В 1991 году, во время путча ГКЧП, один из американских миллионеров предлагал Городнему остаться в Сан-Франциско работать на него. Городний отказался и все же не жалеет об этом. Кстати, в 1991 году посол США в России Джек Мэтлок безвозмездно передал ему оборудование с выставки "Дизайн США".
…Прошли годы. Сегодня приятели и знакомые Александра Ивановича удивляются, как он продержался все это время без финансовых вливаний извне? Как выжил? И как ему удалось сберечь свои сокровища, по сути, достояние народа? На что директор "Артэтажа", меломан до мозга костей, отвечает словами великих "битлов": Little help from my friends.
То есть, помощью друзей. Один подарил компьютер, другой подвез картины на своем авто (у Александра нет машины), третий изготовил крепления для картин. Так Городний и перебивался все 20 лет, доказывая существованием "Артэтажа", что Владивосток - это не дыра. Александр все-таки надеется, что во Владивостоке когда-нибудь появится настоящий музей современного искусства. Но это уже зависит от меценатов или от власти, "если наши олигархи не созрели до помощи искусству". Пока же на все свои пожелания он в ответ слышит только "одобрямсы".
Пользуясь случаем, Александр Городний благодарит: А. Линецкого, А. Ермолаева, Н. Бархударову, Л. Бочарова, А. Бабина, М. Баринову, А. Косолапова, С. Блеес, В. Грицаенко, В. Сапрыкина, В. Кандыба, М. Куликову, Н. Левданскую, О. Зотову, Л. Козлову, А. Аверкина, Н. Казакова, В. Стахееву, В. Ищенко, А. Яковлева за помощь в организации выставок, а также друзей и многих художников в приобретении необходимого материала, пополнении фондов и за моральную поддержку!
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